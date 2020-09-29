تقرير: الاحتلال هدم 506 مبانِ منذ بداية العام

القدس المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 506 مباني فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس، منذ بداية العام الجاري، بحجة البناء غير المرخص.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لها "أوتشا" أن من بين المباني التي تم هدمها 134 مبنى في القدس.

وذكرت أن الاحتلال هدم 22 مبنى خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة عدم الترخيص، حيث أدت ممارسات الاحتلال تهجير 50 فلسطينيًا وإلحاق الأضرار بنحو 200 آخرين.

وأوضحت أن 12 عملية هدم نفذها أصحاب المنازل أنفسهم في القدس الشرقية، لتجنب الغرامات والرسوم التي يفرضها الاحتلال.