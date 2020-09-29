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الزكاة بالأوقاف توزع مساعدات للأسر الفقيرة والمتضررة من كورونا

29 أيلول / سبتمبر 2020 12:20

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غزة-الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية مساعدات نقدية وعينية بما قيمته 221 ألف شيكل, على نحو 4300 أسرة فقيرة ومتضررة من جائحة كورونا, عبر لجان الزكاة المنتشرة على مستوى محافظات القطاع الأسبوع الماضي.  

بدوره، أوضح مدير عام الزكاة أ. أسامة اسليم أن المساعدات تنوعت ما بين طرود غذائية وسلال الخضار وكفالات أيتام وأسر فقيرة ووجبات ساخنة ومساعدات نقدية وطرود صحية ولحوم طازجة ومجمدة ومياه الشرب وقسائم شرائية وغيرها.

وأشار اسليم أن إدارته ومنذ اللحظة الأولى لإعلان وزارة الصحة عن وجود عدد من الاصابات بكورونا داخل غزة سعت لتكثيف جهودها ودورها وواصلت الليل بالنهار في سبيل إغاثة الأسر المتضررة وتقديم المعونة لها، سيما في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي تحيط بقطاع غزة.

وكشف اسليم أن الاحتياج أكبر من امكانيات لجان الزكاة، لافتًا أن أعداد الأسر التي دخلت مرحلة الحاجة بفعل أزمة "كورونا" "غير محصورة"، وأعدادها أصبحت كبيرة نتيجة توقف الأعمال في قطاع غزة.

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