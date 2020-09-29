7 وفيات و420 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 7 حالات وفاة و335 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية و85 إصابة في قطاع غزة و827 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة 85 عاماً من ترقوميا ومواطن 91 عاما من بيت أمر ومواطن 62 عاماً من نوبا بمحافظة الخليل، وموطن 79 عاما من مخيم عسكر الجديد ومواطنة 62 عاما من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس، وموطنة 42 عاماً من بيت دقو قضاء القدس، ومواطن 80 عاما من بيت جالا.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (77)، محافظة نابلس (39)، محافظة بيت لحم (45)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (59)، جنين (22)، سلفيت (1)، أريحا والأغوار (36)، طولكرم (25)، طوباس (3)، قطاع غزة (85)، ضواحي القدس (15)، فيما لم تتوفر معطيات جديدة حول مدينة القدس.

وأفادت بأن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (129)، محافظة جنين (49)، محافظة طولكرم (68)، محافظة نابلس (82)، محافظة طوباس (11)، ضواحي القدس (338)، قطاع غزة (150).

وأشارت الكيلة، إلى ارتفاع نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين إلى 80.3%.

ولفتت إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.