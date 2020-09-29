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صور| المستشار عابد يتفقد سير العمل بمجمع قصر العدل

29 أيلول / سبتمبر 2020 06:41

غزة - الرأي

أجرى المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء جولة تفقدية لسير العمل داخل مجمع قصر العدل، وذلك لمتابعة كيفية سير العمل في المحاكم النظامية في ظل الفترة الاستثنائية واستقبال المراجعات وتقديم الطلبات المستعجلة ومدى التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلن عنها المجلس سابقا والانتظام من قبل المحاكم والموظفين والمحامين والمراجعين.

ورافق عابد في جولته المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي، والمستشار أشرف نصر الله قاضي المحكمة العليا، والمهندس ماهر الرفاتي المدير العام للمحاكم.

والتقى عابد رؤساء المحاكم والقضاة المناوبين في تلك المحاكم ورؤساء الأقلام وناقش معهم سير العملية الإدارية والقضائية واستمع لأبرز المشكلات التي تواجههم خلال التطبيق وإجراء المعالجات اللازمة لحلها خلال المرحلة والظروف الاستثنائية والتغلب على الصعوبات في المرحلة القادمة.

كما وتم تفقد نقاط الدخول للبوابات للتأكد من تطبيق الفحوصات اللازمة والإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها على المراجعين.

وتأتي هذه الجولة إطار متابعة العودة التدريجية للعمل بعد قرارات المجلس الأعلى للقضاء  ولجنة متابعة العمل الحكومي وكذلك قرار ديوان الموظفين بالعودة الجزئية للموظفين والوقوف على مجريات الأمور ودراستها على أرض الواقع ، ولإمكانية زيادة عدد وحجم الخدمات التي تقدم للمتقاضين وفقا للضرورات أو تقليصها وفقاً للمعطيات ، وتقدير المواقف أولا بأول.

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