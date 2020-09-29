حماس تعزي بوفاة أمير الكويت

فلسطين المحتلة - الرأي

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة ببالغ الحزن وبمزيد من التسليم والرّضا بقضاء الله وقدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.



وتقدمت حماس في بيان نعي، بالتعزية إلى آل الصباح الكرام، وإلى دولة الكويت الشقيقة، وإلى الشعب الكويتي العزيز.



وقالت: نشاطر أشقاءنا في دولة الكويت، قيادة وشعباً، الحزن والألم بفقدان أمير الإنسانية وصاحب المواقف الشجاعة والحكيمة، والأيادي البيضاء، والمسيرة المعطّرة بالخير والبذل والعطاء.



واستذكرت الحركة بكل حبّ وتقدير وفخر واعتزاز سيرة ومسيرة أمير الكويت في خدمة قضايا الأمَّة العربية والإسلامية.



وأكدت أن له بصمته الواضحة في دعم وحدتها وأمنها واستقرارها، وفي مقدّمة تلك القضايا القضية الفلسطينية؛ وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وصموده ونضاله المشروع؛ ما جعل دولة الكويت الشقيقة في صدارة الداعمين والمؤيّدين لقضية شعبنا وحقوقه ومقدساته.



واعتبرت حماس المصاب في فقد أمير الكويت مصاب الشعب الفلسطيني ومصاب الأمَّة قاطبة.



وسألت الله عزَّ وجل أن يتغمَّد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنّ على القيادة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق بجميل الصبر وحسن العزاء.



ودعت المولى سبحانه لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بدوام الحفظ والتوفيق وتمام التوفيق والسَّداد في حمل الأمانة، ومواصلة مسيرة الأمير الرّاحل، والعمل لما فيه خير واستقرار وازدهار دولة الكويت الشقيقة والأمَّة العربية والإسلامية.