البزم: نتواصل مع مصر لبلورة آلية دائمة لفتح معبر رفح

غزة - الرأي

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة ، إياد البزم، مساء اليوم الثلاثاء، إن وزارته تتواصل مع الجانب المصري لبلورة آلية دائمة ل فتح معبر رفح، ويجري نقاش وإعداد تصورات حول ذلك.

وأشار البزم في تصريحات لقناة "الأقصى"، إلى أن أكثر من ألف مسافر غادروا عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء، في اليوم الثالث والأخير من فتحه استثنائياً، ولا يزال العمل مستمراً باتجاه استقبال المواطنين العالقين.

وذكر أن قرابة 2600 سافروا في اتجاه المغادرة خلال الأيام الثلاثة لفتح المعبر، من كشوفات الوزارة، ومما يعرف بـ "التنسيقات المصرية". وأضاف "الأمور سارت بشكل جيد في عمل المعبر خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهناك سهولة في الحركة بشكل أفضل من المرات السابقة.

ونبه إلى أن هناك إجراءات وقائية مشددة للعائدين، ويتم تحويلهم جميعاً لمراكز الحجر الصحي لمدة أسبوع. وحول إجراءات كورونا قال إنه ابتداء من الأسبوع القادم سنكون أمام إجراءات أكثر تشديداً بحق مُخالفي إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا، ولن نبقى أسرى للمستهترين في المجتمع".

وكانت الصحة بغزة، قد أعلنت صباح اليوم تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع.



