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لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي

النيابة العامة تحقق في 560 قضية وتوقف 50 متهماً

30 أيلول / سبتمبر 2020 09:48

النيابة العامة تحقق في 560 قضية وتوقف 50 متهماً
النيابة العامة تحقق في 560 قضية وتوقف 50 متهماً

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً فى 560 قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز29 سبتمبر 2020 الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الثلاثاء، في26 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، كما سجلت 3 قضايا تتعلق  بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وذكر الموجز أن النيابة حققت في 184 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و347 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأفادت النيابة العامة أنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، الى جانب توقيف 50 متهماً على مختلف القضايا المذكورة .

 

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