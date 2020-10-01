وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: مبحث الثقافة العلمية يجمع ببن جناحي الوطن والدول العربية وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| الطب الوقائي يتلف 180 كيلو جرام ثمار زيتون فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و127 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية تدهور صحة الأسير المضرب ماهر الأخرس بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الكوادر الصحية النسائية لم تغب عن المشهد في تثبيط انتشار فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مراكز فرز حالات الجهاز التنفسي.. بوابة المرضى للحفاظ على سلامتهم وكالة الرأي الفلسطينية العدل تعلن عن تقديم خدماتها في جميع مقراتها ابتداًء من الأحد القادم وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 391 قضية وتوقف 41 متهماً وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام توثق 71 انتهاكاً للحريات الصحفية خلال سبتمبر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2632 ) الخميس1/10/2020
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2632 ) الخميس1/10/2020

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:54

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2632 ) الخميس1/10/2020

أخبار فلسطينية

  • 8 حالات وفاة وأكثر من 400 إصابة جديدة بكورونا… وإغلاق معبر رفح بعد…

·         أبو مرزوق: الهرولة نحو الاحتلال خيانة والمقاومة ستوقف تغوّله بالمنطقة

·         معروف: الحكومة تخدم قرابة 10000 مخالط ومستضاف بمراكز الحجر

·         أمير الكويت لـ "هنية": الكويت ستظل وفية لقضايا الأمة وخاصة قضية الشعب الفلسطيني

  • الرئيس عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل

أخبار إسرائيلية

·         الصحة الإسرائيلية: 17 حالة وفاة بكورونا و811 إصابة خطيرة

·          مندلبليت: القيود على المظاهرات ضد نتنياهو ليست سارية بعد

·          مناورة إسرائيلية تحاكي سقوط صاروخ على فندق لمرضى كورونا

·         هيرتسوغ يخطط لجلب ربع مليون يهودي إلى إسرائيل

·         يديعوت: مليون عاطل عن العمل في إسرائيل

 اخبار دولية

·         صحيفة أمريكية : ضغوط على الكويت للسلام مع إسرائيل بعد رحيل الأمير

·         مستشار أذربيجاني: نستخدم طائرات مسيرة و"انتحارية" إسرائيلية ضد أرمينيا

·         الجيش الأميركي يتسلم بطارية "قبة حديدية"

·         أوزبكستان تؤكد موقفها المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية

·         الخارجية: حالة وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم

·         »"الأونروا": ينقصنا مبلغ 200 مليون دولار حتى نهاية العام

·         »الاتحاد الأوروبي: يجب تحويل أموال المقاصة فوراً دون شروط

اخبار عربية

·         وفد من "حماس" برئاسة مشعل يعزي بوفاة أمير الكويت

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الخليج الإماراتية

  • أوروبا تحذر تركيا: كل الخيارات مطروحة

الاخبار اللبنانية

·         هنية يلتقي المعارضة البحرينية للمرة الأولى: للتوحّد في وجه التطبيع

الشروق المصرية

 الاهرام المصرية

  • إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 6ر33 مليون

الغد الأردنية

 

·         إعادة إغلاق معبر رفح بعد فتحه استثنائيا


 الشرق القطرية

·         إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة شمال الخليل

·         عشراوي تبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي التطورات في الأراضي الفلسطينية

·         قطر تدعو المجتمع الدولي للتخلص من حالة العجز تجاه القضية الفلسطينية

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         أمير الكويت لـ "هنية": الكويت ستظل وفية لقضايا الأمة وخاصة قضية الشعب الفلسطيني

·         غزة .. قوات الاحتلال تعتقل مواطناً اجتاز السياج الامني

·         أبو مرزوق: الهرولة نحو الاحتلال خيانة والمقاومة ستوقف تغوّله بالمنطقة

·         إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

·         الاحتلال يُسلم الولايات المتحدة بطارية من "القبة الحديدية"

·         وفد من "حماس" برئاسة مشعل يعزي بوفاة أمير الكويت

·         وقفة برام الله رفضًا لإيقاف البنوك حسابات أسرى

القدس

·         مناورة إسرائيلية تحاكي سقوط صاروخ على فندق لمرضى كورونا

·         هيرتسوغ يخطط لجلب ربع مليون يهودي إلى إسرائيل

·         يديعوت: مليون عاطل عن العمل في إسرائيل

·         مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم

·         عدد المصابين بكورونا داخل دولة الاحتلال يقترب من ربع مليون

·         لجنة: 68 انتهاكًا بحق الصحفيين الشهر الماضي

·         حملة اعتقالات واسعة بمدن الضفة

الحياة الجديدة

·         الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي

·         الاحتلال يستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق

·         سلطات الاحتلال تخطر بهدم طابقين في راس العامود بالقدس

·         الاحتلال يعتقل أمين سر "فتح" اقليم القدس شادي مطور

·         آليات الاحتلال تتوغل شرق خان يونس

·         حالة الطقس: انخفاض على الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام

·         السفارة الصينية تتبرع بأجهزة حاسوب لـ "الحياةالجديدة"

·         محافظ جنين يغلق قرية الطيبة ثلاثة أيام

·         أوزبكستان تؤكد موقفها المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية

·         الخارجية: حالة وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم

·         فلسطين تشارك في الاجتماع السنوي لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات التابع للأمم

·         تقرير: فلسطينيو الـ48 يتعرضون لتمييز بالمجال الصحي في ظل "كورونا"

صحيفة الأيام

·         الاحتلال يشن حملة هدم وتجريف وإخطار واسعة تستهدف مساكن ومنشآت

·         »"الأونروا": ينقصنا مبلغ 200 مليون دولار حتى نهاية العام

·         »الاتحاد الأوروبي: يجب تحويل أموال المقاصة فوراً دون شروط

·         »بيت عزاء في نابلس لأمير الكويت الراحل

·         »الرجوب: الحوار مع حماس يهدف لإقرار آليات لبناء الشراكة عبر إجراء الانتخابات

·         »بايدن يسجّل تقدماً على ترامب في مناظرة تميّزت بالفوضى والتلاسن الحاد

·         »الأردن يسجل الرقم الأعلى بـ 1767 إصابة جديدة بفيروس كورونا

·         »"كورونا" في فلسطين: إغلاق مؤسسات ومدارس سجلت فيها إصابات

وكالة الراي

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات في أرجاء الضفة والقدس

·         توغل محدود لآليات الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس

·         تقرير| "الشاباك" يعترف: فوبيا أمن المقاومة أعاقتنا بغزة

·         معروف: الحكومة تخدم قرابة 10000 مخالط ومستضاف بمراكز الحجر

·         تقرير بغزة..عيادات متنقلة لتقديم الرعاية الأولية بالمجان

·         عائلات الأسرى تحتج على إغلاق حساباتهم البنكية برام الله

·         الاحتلال يُسلم بطاريات من منظومة القبة الحديدية للجيش الأمريكي

·         صحة الاحتلال تُسجل 17 حالة وفاة بكورونا و811 إصابة خطيرة

·         تقرير حياكة الكمامات بغزة..باب رزق للفقراء


 

وكالة صفا

·         بينهم الصحفي أبو زيد..حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بمدن الضفة

·         إصابات "كورونا" تتخطى الـ34 مليونا وموجات جديدة للوباء

·         توغل جرافات إسرائيلية شرق خان يونس

 

سما نيوز

·         صحيفة أمريكية : ضغوط على الكويت للسلام مع إسرائيل بعد رحيل الأمير

·         التهدئة في غزة مؤقتة..أبو مرزوق: منظمة التحرير تمثل كل الشعب الفلسطيني ولن نتخلى عن المقاومة المسلحة

·         خطة لعلاج 5000 اصابة خطيرة.. نتنياهو: الخروج من الاغلاق سيكون تديجيا ويمكن ان يستمر عاما

·         الرئيس عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل

·         مع انتهاء “الغفران السنوي”: ألا يستحق الفلسطينيون اعتذاراً من “مملكة قتلة الأبرياء”؟

·          

 فلسطين اليوم

·         ماهر الأخرس.. 67 يومًا في إضرابه عن الطعام داخل سجون الاحتلال

·         لويس: عجز الأونروا حتى نهاية العام 200 مليون دولار

·         مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

·         "الطاقة": سنطبق تسعيرة المولدات الكهربائية وسنحاسب من لا يلتزم

·         اتحاد المقاولين يكشف عن مبادرته مع أصحاب المولدات في غزة

 

عرب  48

·         كورونا في القدس المحتلة: حالة وفاة و98 إصابة جديدة

·         الضفة: إصابة فتى بجروح حرجة برصاص الاحتلال

·         الصحة الفلسطينية: 8 حالات وفاة و358 إصابة كورونا جديدة

·         شفاء مصابين بحالة خطيرة بكورونا بعد تلقي علاج بالخلايا البشرية

·         الصحة الإسرائيلية: 17 حالة وفاة بكورونا و811 إصابة خطيرة

·         الجيش الأميركي يتسلم بطارية "قبة حديدية"

·         مندلبليت: القيود على المظاهرات ضد نتنياهو ليست سارية بعد

·         مستشار أذربيجاني: نستخدم طائرات مسيرة و"انتحارية" إسرائيلية ضد أرمينيا

·          

وكالة وفا

·         35 عاما على مجزرة "حمام الشط"

·         الرئيس يهاتف أمير الكويت معزيا بوفاة الشيخ صباح الأحمد

·         الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية ...

حدث في مثل هذا اليوم

·         1 تشرين أول (أكتوبر)

·         2002م الولايات المتحدة الأمريكيّة تعترف بمدينة القدس المحتلة عاصمةً موحّدة و أبديّة للكيان الصهيوني.

·         1997 م إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين من المعتقل الإسرائيلي إثر عملية تبادل بين الأردن وإسرائيل تم بموجبها إطلاق سراح عميلين للموساد ألقت الأردن القبض عليهما بعد محاولتهما الفاشلة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الأردن.

·         1985 م الغارة الجوية الإسرائيلية على مقر قيادة (م.ت.ف) في تونس

·         1985 م غارة إسرائيلية على مقر منظمة التحرير في تونس تسفر عن مقتل 75 شخصا وجرح 100 آخرين.

·         1949 م تشكيل حكومة عموم فلسطين

·         1948م انعقاد مؤتمر عمان لتوحيد الضفتين وهو أول المؤتمرات الفلسطينية الأربعة التي عقدت في نهاية عام 1948م بهدف ضم الأراضي الفلسطينية التي كان يسيطر عليها الجيش الأردني إلى المملكة الأردنية الهاشمية ومبايعة عبد الله ملكا على الضفتين ودعت القرارات إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية الأردنية ودعوة الجيوش العربية لمواصلة القتال من أجل تحرير فلسطين.

·         1948م صدور إعلان استقلال فلسطين عن الهيئة العربية العليا .

·         1937 م بريطانيا تأمر بحل اللجنة العربية العليا وجميع التنظيمات السياسية في فلسطين، وتنفي خمسة من كبار الشخصيات إلى جزر سيشيل في المحيط الهندي، والحاج أمين الحسيني (1897 - 1974) يتمكن من اللجوء إلى لبنان بعد محاولة اعتقاله من قبل الإنكليز.

·         1937م الحكومة البريطانية تعلن حل اللجنة العربية العليا فيما كانت ثورة 36-1939م في أوج حركتها تمكن المجاهدون من اغتيال المستر أندروز حاكم لواء الجليل مما دعا الإنجليز للانتقام .

·         1920م فتح هربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني ، سجلات بيع الأراضي و بذلك تمّ فتح الباب لعمليات السيطرة على الأرض من قبل الصهاينة

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء: توزيع 300 طرد غذائي لأسر فقيرة في الشجاعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟