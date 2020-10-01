النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2632 ) الخميس1/10/2020
أخبار فلسطينية
- 8 حالات وفاة وأكثر من 400 إصابة جديدة بكورونا… وإغلاق معبر رفح بعد…
· أبو مرزوق: الهرولة نحو الاحتلال خيانة والمقاومة ستوقف تغوّله بالمنطقة
· معروف: الحكومة تخدم قرابة 10000 مخالط ومستضاف بمراكز الحجر
· أمير الكويت لـ "هنية": الكويت ستظل وفية لقضايا الأمة وخاصة قضية الشعب الفلسطيني
- الرئيس عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل
أخبار إسرائيلية
· الصحة الإسرائيلية: 17 حالة وفاة بكورونا و811 إصابة خطيرة
· مندلبليت: القيود على المظاهرات ضد نتنياهو ليست سارية بعد
· مناورة إسرائيلية تحاكي سقوط صاروخ على فندق لمرضى كورونا
· هيرتسوغ يخطط لجلب ربع مليون يهودي إلى إسرائيل
· يديعوت: مليون عاطل عن العمل في إسرائيل
اخبار دولية
· صحيفة أمريكية : ضغوط على الكويت للسلام مع إسرائيل بعد رحيل الأمير
· مستشار أذربيجاني: نستخدم طائرات مسيرة و"انتحارية" إسرائيلية ضد أرمينيا
· الجيش الأميركي يتسلم بطارية "قبة حديدية"
· أوزبكستان تؤكد موقفها المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية
· الخارجية: حالة وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم
· »"الأونروا": ينقصنا مبلغ 200 مليون دولار حتى نهاية العام
· »الاتحاد الأوروبي: يجب تحويل أموال المقاصة فوراً دون شروط
اخبار عربية
· وفد من "حماس" برئاسة مشعل يعزي بوفاة أمير الكويت
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الصحف العربية
القدس العربي
- إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة
- 8 حالات وفاة وأكثر من 400 إصابة جديدة بكورونا… وإغلاق معبر رفح بعد…
- السفير الأمريكي في إسرائيل: خطة الضّم شهدت تأجيلا لا إلغاء
- نجاح سريع لـحملة جمعية “الإغاثة 48”: “نتقاسم لقمة العيش مع أهلنا في غزة”
- حماس: تصريحات فريدمان واستمرار الاستيطان تكشف كذب المطبعين العرب
- مسؤول كبير في “الشعبية” يتوقع توجيه الإمارات ضربات جوية لغزة وقصف السعودية لحزب…
- قوات الاحتلال تشن اعتقالات تطال مسؤول فتح في القدس وطفلا وشابا من ذوي…
- الشرق الأوسط
- دعوات سودانية للتطبيع مع إسرائيل قبل الانتخابات
- انتقادات للسلطة الفلسطينية بعد تحويلها الآلاف من موظفي غزة إلى التقاعد
الخليج الإماراتية
- أوروبا تحذر تركيا: كل الخيارات مطروحة
الاخبار اللبنانية
· هنية يلتقي المعارضة البحرينية للمرة الأولى: للتوحّد في وجه التطبيع
الشروق المصرية
الاهرام المصرية
- إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 6ر33 مليون
الغد الأردنية
· إعادة إغلاق معبر رفح بعد فتحه استثنائيا…
الشرق القطرية
· إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة شمال الخليل
· عشراوي تبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي التطورات في الأراضي الفلسطينية
· قطر تدعو المجتمع الدولي للتخلص من حالة العجز تجاه القضية الفلسطينية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· أمير الكويت لـ "هنية": الكويت ستظل وفية لقضايا الأمة وخاصة قضية الشعب الفلسطيني
· غزة .. قوات الاحتلال تعتقل مواطناً اجتاز السياج الامني
· أبو مرزوق: الهرولة نحو الاحتلال خيانة والمقاومة ستوقف تغوّله بالمنطقة
· إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
· الاحتلال يُسلم الولايات المتحدة بطارية من "القبة الحديدية"
· وفد من "حماس" برئاسة مشعل يعزي بوفاة أمير الكويت
· وقفة برام الله رفضًا لإيقاف البنوك حسابات أسرى
القدس
· مناورة إسرائيلية تحاكي سقوط صاروخ على فندق لمرضى كورونا
· هيرتسوغ يخطط لجلب ربع مليون يهودي إلى إسرائيل
· يديعوت: مليون عاطل عن العمل في إسرائيل
· مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم
· عدد المصابين بكورونا داخل دولة الاحتلال يقترب من ربع مليون
· لجنة: 68 انتهاكًا بحق الصحفيين الشهر الماضي
· حملة اعتقالات واسعة بمدن الضفة
الحياة الجديدة
· الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي
· الاحتلال يستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق
· سلطات الاحتلال تخطر بهدم طابقين في راس العامود بالقدس
· الاحتلال يعتقل أمين سر "فتح" اقليم القدس شادي مطور
· آليات الاحتلال تتوغل شرق خان يونس
· حالة الطقس: انخفاض على الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام
· السفارة الصينية تتبرع بأجهزة حاسوب لـ "الحياةالجديدة"
· محافظ جنين يغلق قرية الطيبة ثلاثة أيام
· أوزبكستان تؤكد موقفها المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية
· الخارجية: حالة وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم
· فلسطين تشارك في الاجتماع السنوي لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات التابع للأمم
· تقرير: فلسطينيو الـ48 يتعرضون لتمييز بالمجال الصحي في ظل "كورونا"
صحيفة الأيام
· الاحتلال يشن حملة هدم وتجريف وإخطار واسعة تستهدف مساكن ومنشآت
· »"الأونروا": ينقصنا مبلغ 200 مليون دولار حتى نهاية العام
· »الاتحاد الأوروبي: يجب تحويل أموال المقاصة فوراً دون شروط
· »بيت عزاء في نابلس لأمير الكويت الراحل
· »الرجوب: الحوار مع حماس يهدف لإقرار آليات لبناء الشراكة عبر إجراء الانتخابات
· »بايدن يسجّل تقدماً على ترامب في مناظرة تميّزت بالفوضى والتلاسن الحاد
· »الأردن يسجل الرقم الأعلى بـ 1767 إصابة جديدة بفيروس كورونا
· »"كورونا" في فلسطين: إغلاق مؤسسات ومدارس سجلت فيها إصابات
وكالة الراي
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات في أرجاء الضفة والقدس
· توغل محدود لآليات الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس
· تقرير| "الشاباك" يعترف: فوبيا أمن المقاومة أعاقتنا بغزة
· معروف: الحكومة تخدم قرابة 10000 مخالط ومستضاف بمراكز الحجر
· تقرير بغزة..عيادات متنقلة لتقديم الرعاية الأولية بالمجان
· عائلات الأسرى تحتج على إغلاق حساباتهم البنكية برام الله
· الاحتلال يُسلم بطاريات من منظومة القبة الحديدية للجيش الأمريكي
· صحة الاحتلال تُسجل 17 حالة وفاة بكورونا و811 إصابة خطيرة
· تقرير حياكة الكمامات بغزة..باب رزق للفقراء
وكالة صفا
· بينهم الصحفي أبو زيد..حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بمدن الضفة
· إصابات "كورونا" تتخطى الـ34 مليونا وموجات جديدة للوباء
· توغل جرافات إسرائيلية شرق خان يونس
سما نيوز
· صحيفة أمريكية : ضغوط على الكويت للسلام مع إسرائيل بعد رحيل الأمير
· التهدئة في غزة مؤقتة..أبو مرزوق: منظمة التحرير تمثل كل الشعب الفلسطيني ولن نتخلى عن المقاومة المسلحة
· خطة لعلاج 5000 اصابة خطيرة.. نتنياهو: الخروج من الاغلاق سيكون تديجيا ويمكن ان يستمر عاما
· الرئيس عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل
· مع انتهاء “الغفران السنوي”: ألا يستحق الفلسطينيون اعتذاراً من “مملكة قتلة الأبرياء”؟
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فلسطين اليوم
· ماهر الأخرس.. 67 يومًا في إضرابه عن الطعام داخل سجون الاحتلال
· لويس: عجز الأونروا حتى نهاية العام 200 مليون دولار
· مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس
· "الطاقة": سنطبق تسعيرة المولدات الكهربائية وسنحاسب من لا يلتزم
· اتحاد المقاولين يكشف عن مبادرته مع أصحاب المولدات في غزة
عرب 48
· كورونا في القدس المحتلة: حالة وفاة و98 إصابة جديدة
· الضفة: إصابة فتى بجروح حرجة برصاص الاحتلال
· الصحة الفلسطينية: 8 حالات وفاة و358 إصابة كورونا جديدة
· شفاء مصابين بحالة خطيرة بكورونا بعد تلقي علاج بالخلايا البشرية
· الصحة الإسرائيلية: 17 حالة وفاة بكورونا و811 إصابة خطيرة
· الجيش الأميركي يتسلم بطارية "قبة حديدية"
· مندلبليت: القيود على المظاهرات ضد نتنياهو ليست سارية بعد
· مستشار أذربيجاني: نستخدم طائرات مسيرة و"انتحارية" إسرائيلية ضد أرمينيا
·
وكالة وفا
· 35 عاما على مجزرة "حمام الشط"
· الرئيس يهاتف أمير الكويت معزيا بوفاة الشيخ صباح الأحمد
· الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية ...
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