مراكز فرز حالات الجهاز التنفسي.. بوابة المرضى للحفاظ على سلامتهم

غزة- الرأي

سعت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 داخل المجتمع، إلى تفعيل مراكز الفرز الخاصة بحالات الجهاز التنفسي للحفاظ على سلامة المرضى والمراجعين في مستشفيات القطاع وابقائها بيئة صحية للجميع.

الدكتور أحمد شتات مدير شؤون الأطباء في ادارة المستشفيات بوزارة الصحة أطلعنا على فكرة إنشاء مراكز فرز حالات الجهاز التنفسي، منذ بدايتها وحتى اللحظة، وإمكانية استمرارها وتطوريها في ظل وجود أزمة كورونا.

وأكد د. شتات أن فكرة إنشاء هذه المراكز جاءت للحفاظ على سلامة المرضى ومأمونية الخدمات المقدمة.

وبين د. شتات أنه بإشراف الرعاية الأولية والجهات المانحة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة، تم الاتفاق في بداية انتشار الفيروس على توفير مدارس قريبة من المستشفيات لاستقبال حالات الجهاز التنفسي أو المشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا.

واستدرك د. شتات قائلاً:" لكن بسبب تغير في خطة وزارة الصحة تم تحويل مراكز الفرز إلى أماكن طرفية داخل المستشفيات الرئيسية، بحيث يمنع دخول أي مريض إلى أقسام الطوارئ إلا من خلال مراكز الفرز".

وفيما يتعلق بأعداد المراجعين بشكل يومي على مراكز الفرز منذ بداية جائحة كورونا في قطاع غزة، كشف د. شتات أن أعداد المترددين بلغ 3000 حالة يومياً ، أما الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا من 40-50 حالة تقريباً ، ويجرى لها مسحات PCR داخل مراكز الفرز.

أما عن طرق التعامل مع الحالات المراجعة لمراكز فرز حالات الجهاز التنفسي، أوضح د. شتات أن الخطط والسياسات التي تحكم عمل المراكز المنتشرة في محافظات قطاع غزة الخمس على أن يتم تقييم أي مريض يأتي إلى بوابة المستشفى ويتم إرساله إلى مركز الفرز ثم تقييم حالته الصحية وتحديد مدى اشتباه إصابته بفيروس كوفيد19، أو إرساله إلى قسم الطوارئ الخاص بالحالات غير المشتبه.

وقال د. شتات:" في حال الاشتباه بوجود إصابة بفيروس كورونا يتم عزل الحالة في غرفة محددة وأخذ مسحة منها وإرسالها إلى المختبر، فيما يتم إعطاء المريض العلاج اللازم لحين صدور نتيجة الفحص".

وأضاف:" إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية يتم نقل المصاب إلى مراكز العزل.

ودعا د. شتات المرضى والمراجعين إلى ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الوقائية التي أطلقتها وزارة الصحة عبر منصاتها، مشدداً على ضرورة التوجه إلى مراكز فرز حالات الجهاز التنفسي في حالة ظهور أعراض مرضية، إلى جانب أن يعزل المريض نفسه والتواصل مع الكادر الطبي المختص والتقيد بسياسات المستشفيات وعدم الدخول إلا عبر النظام المتبع للحفاظ على أقسام المبيت والأقسام الأخرى خالية من حالات فيروس كوفيد19.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة فعلت نقاط الفرز لحالات الجهاز التنفسي في مداخل 5 مستشفيات رئيسية، لتتمكن الطواقم الطبية من رصد جميع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ولكسر تفشي الوباء في محافظات القطاع