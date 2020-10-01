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تعافي 881 حالة

8 وفيات و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 02:40

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 8 حالات وفاة و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كافة محافظات الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن تم تسجيل 6 حالات وفاة في المحافظات الشمالية وهي لمواطنة 33 عاماً من طلوزة ومواطنة 77 عاما من عقربا بمحافظة نابلس، ومواطنة 76 عاماً من نحالين وأخرى 85 عاماً من دار صلاح بمحافظة بيت لحم، ومواطنة 69 عاماً من دير قديس بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة 61 عاماً من الجديدة بمحافظة جنين، ومواطن 75 عاما من غزة، وحالة وفاة في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (105)، محافظة نابلس (23)، محافظة بيت لحم (36)، محافظة قلقيلية (4)، محافظة رام الله والبيرة (52)، جنين (51)، طوباس (1)، أريحا والأغوار (10)،  قطاع غزة (127)، ضواحي القدس (14)، مدينة القدس (98).

وذكرت الكيلة، أنه تم تسجيل 881 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس موزعة كالتالي: محافظة الخليل (148)، محافظة جنين (24)، محافظة نابلس (126)، محافظة سلفيت (5)، محافظة طولكرم (50)، محافظة طوباس (10)، محافظة قلقيلية (38)، محافظة بيت لحم (182)، محافظة رام الله والبيرة (191)، مدينة القدس (47)، قطاع غزة (60).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.8%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 32 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 15 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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