وكالة الرأي الفلسطينية رقم مخيف.. الانقراض يهدد 39 بالمئة من نباتات العالم وكالة الرأي الفلسطينية الصين… تبني مدينة ذكية جديدة “مقاومة لفيروس كورونا” وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يطرح تصميما جديدا لإنقاذ هواتف المستخدمين من فخ "الإبطاء" وكالة الرأي الفلسطينية كيف يخطط فيس بوك لدمج ماسنجر وانستجرام؟ وكالة الرأي الفلسطينية شرب القهوة قبل الإفطار قد يصيبك بمرض السكر وكالة الرأي الفلسطينية 5 طرق لدعم جهازك المناعى فى موسم تبدل الفصول وكالة الرأي الفلسطينية نقص فيتامين د يزيد من فرص الإصابة بالسمنه وتراكم الدهون وكالة الرأي الفلسطينية قرعة دوري الأبطال تضع ميسي في مواجهة رونالدو وكالة الرأي الفلسطينية محمد صلاح يكتفى بـ61 دقيقة فى مباراة ليفربول ضد آرسنال بكأس الرابطة وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة بعشرة لاعبين يقهر سلتا فيجو بثلاثية فى الدوري الإسباني
أخبار » الأسرة و المجتمع

5 طرق لدعم جهازك المناعى فى موسم تبدل الفصول

02 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:03

1
1

تؤثر التغيرات فى الطقس على المناعة ، مما يؤثر على قدرة العامل الممرض على دخول الجسم والتسبب فى المرض فيما يلى بعض النصائح لتعزيز المناعة والبقاء بصحة جيدة خلال موسم الخريف وتبديل الفصول وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

يعانى بعض الأشخاص من أعراض مثل التهاب الحلق، والسعال، والعطس نتيجة لتغير الطقس فى فصل الخريف، وقد تتداخل هذه الأعراض غالبًا مع أعراض COVID-19 تجعل الأمر أسوأ وهو ما يتطلب ضرورة تعزيز الجهاز المناعى فى هذا الوقت من العام.

حيث يمكن أن يكون للتغيير في الرطوبة تأثير على المدة التى يمكن للفيروسات والبكتيريا أن تبقى في الهواء، وإلى أى مدى يمكن أن تسافر، والذى يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في تحديد مدى احتمالية ملامسه الشخص لها والتقاط العدوى.

طرق الحفاظ على المناعة والصحه أثناء تغير الطقس
 

استخدام مكيف الهواء: يمكنك استخدام مكيف الهواء فى المنزل للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى ومع ذلك ، يوصى بعدم استخدام الأجهزة عندما يكون شخص ما في المنزل مريضًا بالفعل، لأنه عندما يتم تهوية نفس الهواء في الغرفة، فقد يؤدى ذلك إلى إصابة الآخرين أيضًا.

اتباع نظام غذائي صحى: يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائى غنى بالفيتامينات والمعادن فى الحفاظ على صحة الجسم، وخطر الإصابة بالعدوى.

اشرب الكثير من السوائل:  نظرًا لأن الجفاف في خط الدفاع الأول للجسم يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى ، فمن المستحسن أن تستهلك الكثير من السوائل لتوفير الماء للجسم ، مما سيساعد في مكافحة المرض.

احصل على لقاح الإنفلونزا:  يحصل الكثير من الأشخاص على لقاح الإنفلونزا هذا العام، خاصة مع وجود أدلة متزايدة على أن اللقاح قد يوفر درجة معينة من المناعة ضد فيروس كورونا الجديد أيضًا إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمثل هذه العدوى، فيمكنك التفكير في تلقى التطعيم.

احصل على قسط وافر من الراحة: النوم مفيد وهو مهم للغاية للوقاية من مخاطر الأمراض والحفاظ على صحة جسمك، إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم أو الراحة، فمن المحتمل أن يصاب جسمك بالإرهاق والتعب، وغير قادر على محاربة أي أمراض قد يواجهها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء: توزيع 300 طرد غذائي لأسر فقيرة في الشجاعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟