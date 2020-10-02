5 طرق لدعم جهازك المناعى فى موسم تبدل الفصول

تؤثر التغيرات فى الطقس على المناعة ، مما يؤثر على قدرة العامل الممرض على دخول الجسم والتسبب فى المرض فيما يلى بعض النصائح لتعزيز المناعة والبقاء بصحة جيدة خلال موسم الخريف وتبديل الفصول وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

يعانى بعض الأشخاص من أعراض مثل التهاب الحلق، والسعال، والعطس نتيجة لتغير الطقس فى فصل الخريف، وقد تتداخل هذه الأعراض غالبًا مع أعراض COVID-19 تجعل الأمر أسوأ وهو ما يتطلب ضرورة تعزيز الجهاز المناعى فى هذا الوقت من العام.

حيث يمكن أن يكون للتغيير في الرطوبة تأثير على المدة التى يمكن للفيروسات والبكتيريا أن تبقى في الهواء، وإلى أى مدى يمكن أن تسافر، والذى يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في تحديد مدى احتمالية ملامسه الشخص لها والتقاط العدوى.

طرق الحفاظ على المناعة والصحه أثناء تغير الطقس



استخدام مكيف الهواء: يمكنك استخدام مكيف الهواء فى المنزل للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى ومع ذلك ، يوصى بعدم استخدام الأجهزة عندما يكون شخص ما في المنزل مريضًا بالفعل، لأنه عندما يتم تهوية نفس الهواء في الغرفة، فقد يؤدى ذلك إلى إصابة الآخرين أيضًا.

اتباع نظام غذائي صحى: يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائى غنى بالفيتامينات والمعادن فى الحفاظ على صحة الجسم، وخطر الإصابة بالعدوى.

اشرب الكثير من السوائل: نظرًا لأن الجفاف في خط الدفاع الأول للجسم يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى ، فمن المستحسن أن تستهلك الكثير من السوائل لتوفير الماء للجسم ، مما سيساعد في مكافحة المرض.

احصل على لقاح الإنفلونزا: يحصل الكثير من الأشخاص على لقاح الإنفلونزا هذا العام، خاصة مع وجود أدلة متزايدة على أن اللقاح قد يوفر درجة معينة من المناعة ضد فيروس كورونا الجديد أيضًا إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمثل هذه العدوى، فيمكنك التفكير في تلقى التطعيم.

احصل على قسط وافر من الراحة: النوم مفيد وهو مهم للغاية للوقاية من مخاطر الأمراض والحفاظ على صحة جسمك، إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم أو الراحة، فمن المحتمل أن يصاب جسمك بالإرهاق والتعب، وغير قادر على محاربة أي أمراض قد يواجهها.