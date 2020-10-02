النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2633)  الجمعة   2/10/2020

1187م صلاح الدين يحرر بيت المقدس استعاد المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس الذي كانت تحت الاحتلال الصليبيّ، و كان ذلك في ليلة الإسراء و المعراج (27 رجب 583 هجرية) .