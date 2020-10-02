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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2633) الجمعة 2/10/2020
أخبار فلسطينية
حماس تعلن إصابة نائب رئيس مكتبها السياسي بكورونا
أوقاف غزة تتحدث عن ترتيبات لفتح المساجد.. ما التفاصيل؟
إصابة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس بفيروس "كورونا"
استئناف دوام طلبة التوجيهي بغزة في 10 أكتوبر
الخارجية": فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر إلى إسطنبول وفرانكفورت والدوحة
101 إصابة جديدة بكورونا في مدينة القدس
مصادر لـ"القدس": مصر تمنع زوجة هنية للمرة الثالثة من مغادرة غزة
وزارة الصحة تتسلم فحوصات جديدة لفيروس كورونا سريعة النتائج
ممثل حماس في إيران يزور السفارة الكويتية معزيا بوفاة أمير الكويت
الصحة بغزة: استئناف إجراء العمليات الكبرى المجدولة
أخبار إسرائيلية
تل أبيب ترحب بدور واشنطن في الاتفاق على «مفاوضات مباشرة» مع بيروت
لأول مرة.. وزير خارجية إسرائيل يبحث العلاقات الدبلوماسية مع كوسوفو
(محدث) 48 وفاة و8638 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 25 ساعة
مخطط لاستجلاب ربع مليون يهودي للكيان
اخبار دولية
واشنطن: حزب الله خارج "مفاوضات الحدود" بين لبنان وإسرائيل
أردوغان: فخورون بالدفاع عن فلسطين في كافة المحافل الدولية
الأمم المتحدة: يجب التحقيق بمقتل صيادَين من غزة على حدود مصر
أذربيجان تتزود بالاسلحة من اسرائيل وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب
أخبار عربية
لبنان يعلن عن «اتفاق إطار» لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
البحرين ترحب بمفاوضات لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية
السلطات السعودية تعلن الاجراءات الخاصة بإستقبال المعتمرين بالحرمين الشريفين
البحرين تعلن تفاصيل زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي للمملكة
الخارجية السورية: نقف ضد أي اتفاقيات أو معاهدات مع (إسرائيل)
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
فلسطين تدعو لجهود أوروبية في ظل تقويض حل الدولتين
حماس تعلن إصابة نائب رئيس مكتبها السياسي بكورونا
6 وفيات ونحو 500 مصاب بكورونا… وتصاعد الأعداد في غزة… والصحة تحذر من…
فلسطينيو الداخل يحيون ذكرى الشهداء ويطالبون بلجنة تحقيق على غرار ما جرى يوم…
إقامة صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل بالمسجد الأقصى
مصادر لـ”القدس العربي”: جولات واتصالات مرتقبة بين فتح وحماس تبحث دخول الانتخابات بقائمة…
“النطف المهربة” تكسر قيود السجان الإسرائيلي.. “سفير حرية” جديد يبصر النور
قوات الاحتلال تشن اعتقالات مسعورة تطال نحو 30 مواطنا بينهم أطفال واندلاع مواجهات…
الشرق الأوسط
نقاش داخل «فتح» و«حماس» لرسم خريطة طريق للمصالحة
الخليج الإماراتية
صلاة الغائب على روح الفقيد في المسجد الأقصى
الأهرام المصرية
آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرق خان يونس
الشروق المصرية
وزيرا خارجية فلسطين وفنلندا يبحثان تطورات الأوضاع في الأرض المحتلة
الغد الأردنية
اعتقال محافظ القدس 18 مرة خلال سنتين بدون توجيه تهم
الهدمي: الاحتلال يصعد من عمليات الاعتقال والإبعاد وهدم المنازل بالقدس
غزة: وفاة واحدة و127 إصابة جديدة بكورونا
الشرق القطرية
آخر رسوماته كانت لأمير الكويت الراحل.. مجد: سأظل أرسم حتى زوال الاحتلال
أردوغان: فخورون بالدفاع عن فلسطين في كافة المحافل الدولية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يعتقل القيادي في حماس حسن يوسف
الاحتلال يعتقل المرابطة المقدسية هنادي الحلواني وشابًا آخر
الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة العيسوية بالقدس
بحر يستقبل وفداً من المجلس الأعلى للقضاء
فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ 20 لـ"هبة القدس والأقصى"
مواجهات واعتقالات مع الاحتلال في بلدة قطنة بالقدس
القدس المحلية
محتجون من كوادر"فتح" يسلمون رسالة للجنة المركزية إحتجاجا على إجراءات مؤتمر إقليم القدس
الاحتلال يعتقل طفلين من قرية زبوبا غرب جنين
"مركزية فتح" تصادق على التوافقات التي تمت مع "حماس"
3 إصابات إحداها خطيرة بتجدد شجار في رفح
الاحتلال يعتقل عاملًا قرب يعبد جنوب غرب جنين
7 أشخاص من المشتبه بهم بمقتل مواطنين في قباطية بقبضة الشرطة
إصابة شاب برأسه برصاص الاحتلال بمواجهات مع الاحتلال في سبسطية
مصرع مواطن إثر صعقة كهربائية شمال غزة
غنام تطلق فعاليات أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي
الحكم المحلي تسلم أول مجموعة رخص بناء في الأغوار الشمالية
الحياة الجديدة
برئاسة الرئيس: "مركزية فتح" تعقد اجتماعا وتصادق على التوافقات
مركزية فتح تصادق على التوافقات التي تمت مع حماس
مجدلاني يطلع القنصل السويدي العام على آخر التطورات السياسية
الأيام
تنفذ عمليات هدم في العيسوية ومستوطنون يسيجون أراضي في الأغوار
الكنيست تصادق على تقييد التظاهرات والنظر بتشديد الإغلاق الإثنين المقبل
6 مشتبهين بقتل مواطنَين من قباطية يسلمون أنفسهم والقبض على سابع
"مركزية فتح" تصادق على التوافقات مع حماس وتؤكد رفضها صفقة القرن والتطبيع
وكالة صفا
الاحتلال يحرر مخالفة لتاجر مقدسي بقيمة 5 آلاف شيكل
الاحتلال يخلي سبيل المعلمة المقدسية هنادي الحلواني
اللجنة المركزية لحركة "فتح" تصادق على التوافقات التي جرت مع حركة "حماس"
إصابة شاب برصاصة في الرأس خلال مواجهات في سبسطية
الأسير المحرر نزار التميمي يغادر إلى قطر بعد رفض الأردن تجديد إقامته
فصائل "م.ت.ف" ترفض كافة الإجراءات التي مست حقوق موظفي غزة
الخارجية: لا وفيات أو إصابات جديدة بكورونا بجاليتنا
الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملاً على الأرض المحتلة حتى الأحد
بنفس الآلية السابقة.. صرف رواتب موظفي غزة الأحد
الأورومتوسطي يشكو استهداف طواقمه من قبل الاحتلال أمام مجلس حقوق الإنسان
وكالة الرأي الفلسطينية
التعليم بغزة تقرر تنفيذ المرحلة الأولى من العودة للمدارس
أردوغان: نفتخر بالدفاع عن فلسطين في المحافل الدولية
بدء صرف القسائم الشرائية لـ 23300 أسرة فقيرة في غزة
"عابد": نعمل على سرعة الفصل بقضايا الرأي العام خاصةً القتل
الأسرى يستأنفون تصعيدهم بشأن "الكانتينا" في سجون الاحتلال
الحكم المحلي و الدفاع المدني تلتقيان بجمعية اصحاب الغاز والوقود
استئناف تسليم امتعة العائدين عبر معبر رفح غداً السبت
النيابة العامة تحقق في 551 قضية متنوعة
فلسطين اليوم
قوات الاحتلال تعتقل طفلين قاصرين غرب جنين
د. الهندي: سنشارك في انتخابات الوطني لإعادة بناء المنظمة لتكون منظمة تحرير لا للتوقيع
التربية والتعليم تكشف تفاصيل استئناف الدراسة في غزة
الشيخ عكرمة صبري يهاتف زوجة الأسير ماهر الأخرس
أبو غزالة: فيروس كورونا سيستمر 4 سنوات!
"البنك الوطني" يعلن موعد وآلية صرف رواتب موظفي غزة
الأغا يدعو الرئيس عباس لإنصاف موظفي غزة: لقد بلغت القلوب الحناجر!
جنين: الجهاد الإسلامي تدعو للمشاركة في وقفة مساندة للأسير ماهر الأخرس
الاحتلال يقرر النظر في قضية تسليم جثمان الشهيد زعاترة
سما نيوز
مركزية فتح تُصادق بالإجماع على التوافقات التي تمت مع وفد حركة حماس
لتعليم بغزة تقرر تنفيذ المرحلة الأولى من استئناف العملية التعليمية
حماس تحذر الاحتلال: لن نقبل بديلا عن رفع حصار غزة وفي حال تنفيذ الضم فإن الغد لن يكون كالأمس
هآرتس: ماذا وراء اعتقال إسرائيل لمحافظ القدس 18 مرة خلال سنتين دون لائحة اتهام؟
جنين: سبعة أشخاص من المشتبه بهم بمقتل مواطنين في قباطية بقبضة الشرطة
"مدفع تايفون" لمنع توغل الغواصين من قطاع غزة
وكالة أنباء البحرين: رئيس الموساد زار المنامة أمس وتأكيدات على أهمية إعلان تأييد السلام
عرب 48
قتيلا قباطية: 6 من المشتبهين يسلمون أنفسهم والقبض على سابع
السلطة الفلسطينية تمنح رخص بناء في الأغوار الشماليّة لأوّل مرة
إصابة بالرأس: مواجهات بين الاحتلال وشبان في سبسطية
وكالة وفا
فلسطين تشارك باجتماع لمناسبة الذكرى الـ25 للم .
إصابة مواطن برصاصة في الرأس خلال مواجهات مع ا ...
الاحتلال يفرج عن أسيرين من مخيم جنين أمضيا 5 ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 2 تشرين أول (أكتوبر)
- 2004م الاحتلال يغتال مهدي مشتهى اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني القائد في كتائب القسّام الشهيد مهدي جمال مشتهى (33 عاماً) عندما قصفت طائرة استطلاع صهيونيّة السيّارة التي كان فيها مع الشهيد خالد العمريطيّ ، في جباليا .. و كان الشهيد مشتهى مدير موقع كتائب القسّام على شبكة الإنترنت.
- 2003 م وحدات خاصة إسرائيلية تختطف الأمين العام لجبهة التحرير العربية ركاد سالم بعد اقتحام مكتب الجبهة في رام الله.
- 2003 م الكيان الصهيوني يبدأ المرحلة الثانية من بناء جدار الفصل الأمنيّ.
- 2001م اقتحام مستوطنة إيلي سيناي قيام المجاهدين إبراهيم نزار ريان 16 عاماً وعبد الله شعبان 19 عاماً من مخيم جباليا بعملية نوعية بطولية حيث قام الشهيدان باقتحام مستوطنة "إيلي سيناي" في شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء 2/10/2001م مما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة أكثر من 15 آخرين، والشهيدان من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
- 1996 م لقاء قمة بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاء قمة بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والملك حسين من خلال ملك الأردن والرئيس الأمريكي بيل كلنتون في واشنطن للتباحث في عملية السلام بين (إسرائيل) والسلطة الوطنية الفلسطينية.
- 1981 ممستوطنون يهود يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل ويعبثون بأبوابه الرئيسة.
- 1962م ممشروع جونسون كلفت الحكومة الأمريكية عام 1961م الدكتور جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارنيجي للسلام العالمي ( مؤسسة أمريكية ) للقيام بدراسة جديدة عن مشكلة اللاجئين، ولإعطاء مهمته الطابع الدولي تم تكليفه من خلال لجنة التوفيق الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
- 1937م بدأت الثورة الكبرى في فلسطين مرة ثانية واستمرت حتى نهاية عام 1939م.
- 1187 م صلاح الدين الأيوبي (1138 - 1193) يحرر مدينة القدس بعد انتصاره على الصليبيين في معركة حطين.
- 1187م صلاح الدين يحرر بيت المقدس استعاد المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس الذي كانت تحت الاحتلال الصليبيّ، و كان ذلك في ليلة الإسراء و المعراج (27 رجب 583 هجرية) .