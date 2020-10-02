وكالة الرأي الفلسطينية بحر يندد باختطاف النائب حسن يوسف محملا الاحتلال المسئولية عن حياته وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى : الحركة الأسيرة تستأنف خطواتها التصعيدية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية بحر يستقبل وفداً من المجلس الأعلى للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد بلديات قطاع غزة ينظم وقفة حداد على روح أمير الكويت وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس :استمرار حملة تعقيم منازل المحجورين والمرافق الخدماتيه وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُقلص أرصفة شارع البحر في المخيم الغربي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2633) الجمعة 2/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل القيادي بحماس حسن يوسف
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: اعتقال القيادي يوسف يهدف لعرقلة المصالحة

02 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:57

القيادي بحماس حسن يوسف
القيادي بحماس حسن يوسف

غزة - الرأي

قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس إن اعتقال قوات الاحتلال القيادي الشيخ حسن يوسف من منزله في مدينة رام الله، يأتي في سياق حملة الاعتقالات والتهديدات الشعواء التي يشنها الاحتلال ضد قيادات وأبناء الحركة، وإن هذه الحملة لن تفلح في ثني أبناء الحركة وقياداتها عن دورهم الطليعي في مواجهة مشاريع الاحتلال والتصدي لها.


وأكدت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه ان اعتقال الاحتلال حسن يوسف لن يوقف مسار الوحدة الذي عمل من أجله طوال الشهرين الماضيين اللذين قضاهما في الحرية، وما تعرض خلالهما من ضغوط وتهديدات من الاحتلال عبر الاستدعاء المتكرر، فقد كان يجوب الضفة من شمالها لجنوبها مشاركا في الفعاليات الوطنية.


وأشارت الحركة إلى أن حسن يمثل نموذجا فريدا في الإصرار على النضال ضد الاحتلال ومشاريعه في ضفتنا الأبية، وهو اليوم يقضي أكثر من ثلث عمره في السجون دفاعا عن قضية شعبنا واستعادة حقوقه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟