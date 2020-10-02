حماس تثمن بيان اللجنة المركزية لفتح

غزة - الرأي

ثمنت حركة حماس، اليوم الجمعة، الروح الوطنية التي تضمنها بيان اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس أمس الخميس الأول من أكتوبر/ تشرين أول.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة، مضيها في طريق إنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة، والتزامها بالإسراع مع الكل الوطني في تنفيذ وتطبيق مخرجات وقرارات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بتاريخ الخميس 3 سبتمبر/ أيلول المنصرم.

وشددت حماس أنه بالوحدة الوطنية نفشل المؤامرات والصفقات المشبوهة، وصولاً إلى تحقيق حلم شعبنا في التحرير والعودة والاستقلال. وفق نص البيان.