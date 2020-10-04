النقل والمواصلات توفر باصات لنقل موظفي معبر كرم أبو سالم

غزة-الرأي

اجتمعت لجنة متابعة الباصات الحكومية في وزارة النقل والمواصلات، مع إدارة معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة وذلك لترتيب آلية لنقل موظفي المعبر في ظل جائحة "كورونا" التي تعصف بالقطاع منذ مارس الماضي .

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع المشترك خلص إلى توفير باصات نقل موظفي معبر كرم أبو سالم المدنيين والعسكريين، لافتاً إلى تحديد باص صغير و2 باص كبير لنقل جميع الموظفين من المحافظات.



وأشارت إلى أنه تم تحديد موظف من الموظفين ليكون ممثلاً في كل باص من أجل التنسيق ومتابعة آليات نقل الموظفين من وإلى المعابر وفق نتائج الاجتماع.