ما الذي يسبب التهاب الحلق المستمر.. اعرف السبب

التهاب الحلق المستمر من المشاكل المزعجة التي يعانى منها الكثيرون وفى الفترة الأخيرة يعتقد البعض أن التهاب الحلق يعنى الإصابة بالفيروس التاجى، ولكن هناك مشاكل أخرى قد تؤدى لالتهاب الحلق المستمر بما في ذلك الحساسية والالتهابات والحالات الأساسية.

1:التدخين

التدخين او استنشاق الدخان يهيج الأنسجة الحساسة المبطنة للحلق، ينتج هذا التهيج عن استنشاق الهواء الساخن والجاف والمواد الكيميائية السامة في دخان التبغ، قد يعاني الأشخاص الذين يدخنون بانتظام من التهاب في الحلق لا يزول.

كما أن التدخين يجعل الشخص أكثر عرضة للحالات الصحية التي يمكن أن تسبب التهاب الحلق ، بما في ذلك الزكام والإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي. وذلك لأن التدخين يضعف عمل جهاز المناعة كما أنه يزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان الحلق.

2:تلوث الهواء

الضباب الدخاني وتلوث الهواء شائعان في المدن الكبرى وفي المناطق القريبة من المصانع أو محطات توليد الطاقة، استنشاق الدخان أو تلوث الهواء له عواقب صحية مماثلة لاستنشاق دخان السيجارة. يمكن أن يكون استنشاق الضباب الدخاني في الأيام الحارة ضارًا بشكل خاص،قد يعاني الأشخاص الذين يستنشقون هواء ملوثًا من" ألم في الصدر، التهاب الحلق".

3:الحساسية

يمكن أن تشمل المواد المسببة للحساسية الأطعمة وحبوب اللقاح والمواد الكيميائية في منتجات التنظيف أو مستحضرات التجميل ، قد يلاحظ الأشخاص المصابون بالحساسية الموسمية تهيجًا دائمًا للحلق خلال الأشهر الدافئة وأوقات أخرى عندما يكون عدد حبوب اللقاح مرتفعًا.

يمكن أن تؤدي نزلات البرد والإنفلونزا ، وردود الفعل تجاه الأدوية ، وبعض الظروف الجوية إلى حدوث تنقيط أنفي خلفي.

4:الالتهابات الفيروسية والبكتيرية

يمكن أن يسبب البرد أو الأنفلونزا المستمرة ألمًا في الحلق لأسابيع بعد أن تبدأ العدوى الرئيسية في التراجع، تحدث نزلات البرد والإنفلونزا بسبب الفيروسات ، والالتهابات الفيروسية هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الحلق /عادة ما يذهبون من تلقاء أنفسهم مع مرور الوقت.

5:التهاب اللوزتين

تشمل أعراض التهاب اللوزتين تورم اللوزتين والحمى وصعوبة البلع، الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتهاب اللوزتين ، ولكن يمكن أن يصيب الأشخاص في أي عمر. يعتمد العلاج على ما إذا كانت العدوى بكتيرية أو فيروسية.

تتضمن بعض الأعراض الإضافية لالتهاب اللوزتين "احمرار، قشعريرة،صعوبة في البلع،رائحة فم كريهة".

6:حمض ارتجاع

يحدث الارتجاع الحمضي عندما تضعف عضلة أعلى المعدة وتسرب الحمض إلى المريء ، وهو الأنبوب الذي يربط الفم بالمعدة هذا يسبب إحساسًا حارقًا مؤلمًا يُعرف باسم حرقة الفؤاد .

يمكن أن يتسبب ارتداد الحمض في التهاب الحلق يجب على أي شخص يشتبه في إصابته بالارتجاع الحمضي التحدث إلى طبيبه حول العلاجات بمرور الوقت ، يمكن أن يتلف المريء ويسبب المزيد من المشاكل الصحية.