العصير المسحور يتسبب في معركة و شجار في حفل زفاف مصري

تصدرت قصة العصير المسحور، اهتمام الكثير عبر منصات التواصل الإجتماعي، في مصر، بسبب ماحدث في تلك البلدة الصغيرة في الدقهلية.

التفاصيل الغريبة التي نقلتها الصحافة المصرية، فقد تحول حفل زفاف إلى معركة وشجار بين جميع الموجودين بسبب العصير الذي تم تقديمه خلال الحفل ووصف بالعصير المسحور.

فقد فوجئ حضور الفرح بهجوم العريس على عروسته وبدأ في ضربها بعنف حتى قطع فستانها، فيما هاجم شخص شقيقه وأبرحه ضربا أيضاً.

العصير المسحور

ليس هذا كل شيء، بل انتابت الحضور تصرفات غريبة وكأن هناك حالة من الجنون وغياب العقل حدثت لهم، وفي التفاصيل المثيرة أن إحدى المدعوات خلعت طرحتها وبدأت تشد شعرها، فيما أعلنت أخرى توجهها إلى المقابر للجلوس هناك بعض الوقت في ذلك الوقت المتأخر من الليل دون معرفة السبب وراء رغبتها في ذلك الأمر.

أشارت التقارير الصحافية إنه بعد انتهاء الفرح، اتهم الحضور سيدة تدعى سحر وتعرف باسم ظاظا، بوضعها "مادة سحرية" في العصير الذي تناولوه خلال حفل الزفاف، خاصة أن جميع من شرب منه قام بالكثير من الأمور الغريبة والغير مفهومة في تلك الليلة.

حفل زفاف

أحد اقارب العريس، قال في تصريحات أن السيدة المتهمة والمسئولة عن ماحدث، منحت العروس 50 جنيهًا، بعدها فقدت الوعي دون سبب، وعقب ذلك تم توزيع عصير تمر هندي وهذا أمر غير شائع وليس من عادات أهل القرية.

وتابع قريب العريس حديثه قائلاً: " شرب من هذا العصير كلاً من العريس والعروسة وزوجتي وبنات أختي، ونحو 8 آخرين، وهنا غادرت ظاظا الفرح، لتبدأ نوبات من التشنجات بين المعازيم، وفقدان للوعي وضرب وتحول الفرح إلى معركة بين كل الموجودين".

بعد الفرح تجمهر المعازيم أمام منزل ظاظا وأحرقوا سيارتين، وألقت الشرطة القبض على 11 شخصا ممن شاركوا في التجمهر.

الجهات الأمنية في مصر

وعلى الفور تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة بتجمهر أهالي عزبة عفيفي، وإشعال النيران في سيارتين تابعين لزوجين في العزبة يعملان في أعمال الدجل والشعوذة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس 11 شخصًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.