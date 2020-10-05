الإقتصاد تتابع تراخيص المنشآت الصناعية في المحافظة الوسطى

الوسطى- الرأي

نظمت الإدارة العامة للصناعة في وزارة الإقتصاد الوطني جولات ميدانية على المنشآت الصناعية في المحافظة الوسطى .

وقال مدير عام الإدارة العامة للصناعة في الوزارة د. رائد الجزار ،إن الجولات تأتي في إطار متابعة تراخيص المنشآت الصناعية والتزامها بالإجراءات المعتمدة لدى الوزارة.

وأوضح الجزار ، أن الوزارة حريصة على عمل هذه المنشآت بالشكل السليم والذي يسهم في أداء عملها دون أي عقبات.

وأشار الجزار ، أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجمهور يومي الثلاثاء والأربعاء لإكمال الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المصانع من أجل الرقي بالصناعات الوطنية.

وشملت الجولات زيارة معاصر زيت الزيتون ومنشآت معدنية و صناعية ومخابز .

