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حماس تهنئ الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:16

حماس تهنئ الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها
حماس تهنئ الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها

غزة- الرأي:

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس من حركة الجهاد الإسلامي، وفي مقدمتهم  زياد النخالة الأمين العام للحركة بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى الانطلاقة ال33.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الإثنين إن انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي شكلت إضافة نوعية للحركة الوطنية الفلسطينية وللحركة الإسلامية في فلسطين، وإسهاماً كبيراً في مشروع التحرير والعودة ورصيداً كبيراً في مسيرة الوعي والثورة. 

وأكدت الحركة وحدة المسار والهدف، والمضي في تعزيز الشراكة والتحالف نحو الهدف الموحد؛ تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها.

وأضافت الحركة إن سرايا القدس وكتائب القسام وكل فصائل المقاومة الفلسطينية سيبقون يداً واحدة في مواجهة الاحتلال حتى تطهير الأرض والمقدسات. 

واستذكرت الحركة الشهيد المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي، والشهيد الأمين الدكتور رمضان شلح، والآلاف من أبناء حركة الجهاد الإسلامي الشهداء والأسرى والجرحى على طريق التحرير والعودة.

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