الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ71

الداخل المحتل-الرأي:

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، أنه لا توجد أية مفاوضات بين الأسير ماهر الأخرس وإدارة سجون الاحتلال.

وذكرت أنه لا يوجد استجابة لمطلب الأسير الأخرس بالإفراج عنه وإنهاء اعتقاله الإداري رغم احتجازه في المستشفى دون تلقيه الفحوصات ولا المدعمات، ما ينذر بخطورة على حياته.

ويواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم الـ71 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري، ويحتجز الاحتلال الأسير ماهر من جنين، في مشفى "كابلان"، حيث يعاني منذ فترة من ضعف في التركيز والسمع وتقرحات في الفم وأوجاع في كل أنحاء الجسم وآلام شديدة في الرأس.