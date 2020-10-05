الشق المدني بالداخلية يُنجز أكثر من ٦ آلاف مُعاملة في ظل جائحة كرونا

غزة- الرأي

أنجزت مديريات وإدارات وزارة الداخلية_ الشق المدني_ ٦٦٩٧ معاملةٌ طارئة للمواطنين، في ظل الإجراءات المشددة لمواجهة جائحة كورونا، من خلال موظفي لجنان الطوارئ.

حيث أصدرت الإدارة العامة للجوازات ٢٣٢ معاملة تنوعت ما بين (معاملة تمديد جواز سفر - معاملة اضافة بيانات -معاملة تغذية بيانات - تسليم جوازات منجزة - الرد على تساؤلات المواطنين ).

وبحسب إحصائية صادرة عن "الشق المدني"، أصدرت مُديرية داخلية الشمال ٩٢٠ معاملة، ومُديرية غزة ١٤٦٥ مُعاملة، في حين أصدرت داخلية الوسطى ١١٣٢ مُعاملة، ورفح ١١٠٩معاملة، بينما أنجزت مديرية داخلية خانيونس ١٤١٦ مُعاملة.

وتنوعت المعاملات التي تم إنجازها ما بين (طباعة هوية بالية للمغادرة على حاجز بيت حانون، وطباعة هوية أولى للزواج، طباعة هوية مفقودة،وطباعة شهادة ميلاد ثانية E، وتغيير حالة اجتماعية،تغيير عنوان، وشهادة ميلاد لغرض الزواج، وشهادة ميلاد أولى، وشهادات وفاة، وحسين سير وسلوك، وصور طبق الأصل).

من جانبها أنهت الإدارة العامة للعشائر والإصلاح ٤٠٥ قضية تنوعت ما بين ( حوادث - مشجارات - عائلية - مالية - سرقة - وغيرها.)

بدورها، قامت الإدارة العامة للإقامات وشئون الاجانب والمغتربين بتقديم ١٨ خدمة منها (مُعاملة حق مغادرة وعودة، تسهيل دخول أجنبي عبر حاجز بيت حانون).

الجدير ذكره أن إدارات ووحدات "الشق المدني" في وزارة الداخلية فعَّلت الأرقام المجانية لتُقدم خدماتها بالرغم من الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

