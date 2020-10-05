ترخيص خانيونس تباشر الفحوصات النظرية وفق إجراءات الوقاية

خان يونس- الرأي

أكدت الإدارة العامة للمدارس والمعاهد بدائرة ترخيص خانيونس اليوم بأنها بدأت في إجراء الفحوصات النظرية لطلبة مدارس تعليم السياقة وفق إجراءات الوقاية والسلامة من جاءحة كورونا

وأكد أ معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص بأن البدء بالعمل تدريجيا في الإدارة العامة للمدارس والمعاهد جاء بقرار من وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ ومجلس الوزارة بالتخفيف عن المواطنين والعودة للعمل بعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتعقيم القاعات واتخاذ كافة الاجراءات الوقاية وفق البروتوكول الصحي لوزارة الصحة

من جانبه أفاد أ عماد البيوك رئيس قسم المدارس والمعاهد بدائرة ترخيص خانيونس بأنه يتم توزيع الطلبة في اختبار الإشارات على عدة لجان من مختلف مدارس تعليم السياقة حيث لا تزيد اللجنة عن ست طلاب بشكل متباعد وفق إجراءات الوقاية والسلامة وإلزام الطلبة بلبس الكمامة وارتداء القفازات

من جانبه أكد أ محمود ياسين مدير دائرة ترخيص خانيونس بأن دائرته تعمل وفق إجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا حيث يتم تعقيم مبنى الترخيص بشكل يومي وإلزام المواطنين بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي في صالة استقبال الجمهور

وذلك بالتعاون مع الأخوة في شرطة الحراسات وكذلك تعقيم قاعات الإشارات التابعة للمدارس والمعاهد

ودعا ياسين جميع ملتقى الخدمة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة ولبس الكمامة للمحافظة على حياتهم

وفي نفس السياق أكد أ محمد ابو لحية عضو جمعية اصحاب مدارس تعليم السياقة ومدير مدرسة التقدم في خانيونس أنه يتم تدريب طلبة مدارس تعليم السياقة وفق الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وإلزام طلبة الفحوصات العملية والنظرية بذلك وإجراء التباعد الجسدي داخل المدارس وفحص الحرارة قبل الدخول لامتحان الإشارات اضافة إلى لبس القفازات والكمامة

