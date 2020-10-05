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ترخيص خانيونس تباشر الفحوصات النظرية وفق إجراءات الوقاية

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:32

ترخيص خانيونس تباشر الفحوصات النظرية وفق إجراءات الوقاية
ترخيص خانيونس تباشر الفحوصات النظرية وفق إجراءات الوقاية

خان يونس- الرأي

أكدت الإدارة العامة للمدارس والمعاهد بدائرة ترخيص خانيونس اليوم بأنها بدأت في إجراء الفحوصات النظرية لطلبة مدارس تعليم السياقة وفق إجراءات الوقاية والسلامة من جاءحة كورونا
وأكد أ معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص بأن البدء بالعمل تدريجيا في الإدارة العامة للمدارس والمعاهد جاء بقرار من وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ ومجلس الوزارة بالتخفيف عن المواطنين والعودة للعمل بعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتعقيم القاعات واتخاذ كافة الاجراءات الوقاية وفق البروتوكول الصحي لوزارة الصحة
من جانبه أفاد أ عماد البيوك رئيس قسم المدارس والمعاهد بدائرة ترخيص خانيونس بأنه يتم توزيع الطلبة في اختبار الإشارات على عدة لجان من مختلف مدارس تعليم السياقة حيث لا تزيد اللجنة عن ست طلاب بشكل متباعد وفق إجراءات الوقاية والسلامة وإلزام الطلبة بلبس الكمامة وارتداء القفازات
من جانبه أكد أ محمود ياسين مدير دائرة ترخيص خانيونس بأن دائرته تعمل وفق إجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا حيث يتم تعقيم مبنى الترخيص بشكل يومي وإلزام المواطنين بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي في صالة استقبال الجمهور
وذلك بالتعاون مع الأخوة في شرطة الحراسات وكذلك تعقيم قاعات الإشارات التابعة للمدارس والمعاهد
ودعا ياسين جميع ملتقى الخدمة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة ولبس الكمامة للمحافظة على حياتهم
وفي نفس السياق أكد أ محمد ابو لحية عضو جمعية اصحاب مدارس تعليم السياقة ومدير مدرسة التقدم في خانيونس أنه يتم تدريب طلبة مدارس تعليم السياقة وفق الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وإلزام طلبة الفحوصات العملية والنظرية بذلك وإجراء التباعد الجسدي داخل المدارس وفحص الحرارة قبل الدخول لامتحان الإشارات اضافة إلى لبس القفازات والكمامة
 

ترخيص خانيونس تباشر الفحوصات النظرية وفق إجراءات الوقاية 120763772_3495606930521065_1607024143707245579_n 120824656_3495606743854417_918011105245776180_n 120754065_3495606497187775_604656541971665385_n 120956745_3495606253854466_5899731472536664330_n 120933687_3495605803854511_4600530661551340806_n
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