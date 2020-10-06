فوائد الأفوكادو على صحة الجسم ووقايته من الأمراض

الأفوكادو من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والأمراض، حيث يحتوى على فيتامين ج وهـ وبوتاسيوم، وينصح دائما بتناول الافوكادو ، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد الافوكادو هى:

فوائد تناول الافوكادو

1: تحتوي على بوتاسيوم أكثر من الموز، حيث تساعد هذه المغذيات في الحفاظ على التدرجات الكهربائية في خلايا الجسم وتؤدي وظائف مهمة مختلفة.

2:يحتوى الافوكادو على نسبة عالية من الأحماض الدهنية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب والاوعية الدموية والوقاية من الجلطات وتصلب الشرايين.

3:الأفوكادو محمل بالألياف وبعض العناصر التى تعمل على إنقاص الوزن وتقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم وترتبط بشدة بانخفاض مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

4:يحتوى الافوكادو على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والجراثيم والعدوى.

5:تناول الافوكادو يعمل على حماية العين من المخاطر حيث يحتوى على الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة العين والرؤية.

6:يحتوى الافوكادو على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

7:يحتوى الافوكادو على العديد من الفيتامينات التى تعمل على تخفيف أعراض التهاب المفاصل ويحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام والم العضلات ومشاكل العظام عموما.

8:يساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم، لذلك ينصح بتناوله اثناء فترة الرجيم.