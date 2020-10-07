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وفق الإجراءات الوقائية

سلطة الترخيص تسـتأنف العمل بترخيص الشمال الأحد القادم

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:15

سلطة الترخيص تسـتأنف العمل بترخيص الشمال الأحد القادم
سلطة الترخيص تسـتأنف العمل بترخيص الشمال الأحد القادم

غزة- الرأي

أكد معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص،أنه سيتم استئناف العمل بترخيص شمال غزة يوم الأحد القادم، وفق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا .


وأوضح قويدر،  أن هذا القرار جاء بعد موافقة وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ ومجلس الوزارة في التخفيف عن المواطنين والعودة تدرجياً لعمل الترخيص في الشمال وفق البروتوكول الصحي لوزارة الصحة .


من جهته أكد م . حسن عكاشة رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية في الوزارة بأنه تم الإيعاز إلى الأخوة في دائرة الخدمات الإدارية بتجهيز المكان وتعقيمه وتنظيفه وفق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا تمهيداً لافتتاح الترخيص يوم الأحد القادم، وطالب عكاشة متلقي الخدمة بضرورة الالتزام باجرات الوقاية والسلامة ولبس الكمامة والتباعد الجسدي أثناء إجراء المعاملات داخل صالة الترخيص للحفاظ على حياتهم .

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