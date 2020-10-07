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معروف: قرار الإغلاق في المرحلة القادمة يقلل منحنى الإصابات

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 02:22

معروف: قرار الإغلاق في المرحلة القادمة يقلل منحنى الإصابات
معروف: قرار الإغلاق في المرحلة القادمة يقلل منحنى الإصابات

غزة- الرأي

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، أن قرار الاغلاق في قطاع غزة،  يُمكن أن يُفيد في مرحلة قادمة ويساعد بشكل كبير في تقليل منحنى الإصابات، لكنه لا يقضي على انتشار الفيروس.

وقال معروف  في تصريح  لإحدى الإذاعات المحلية:"  إن اعادة دورة عجلة الحياة وفق ضوابط الوقاية والسلامة هو الخيار الأمثل ويحتاج لتهيئة المواطنين من خلال حملات توعوية مكثفة قُمنا بها على مدار شهر ولا زلنا نسير بهذا الاتجاه".

ولفت إلى أنه تم مراعاة  مصلحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في إجراءات الوقاية والسلامة في قطاع غزة، مبيناً أن الحكومة تسير  وفق رؤية واضحة تتدرج بشكل حذر في متابعة الميدان.

وأفاد أنه في حال  وجود أي خلل بضوابط الوقاية والسلامة، سيتم التدخل في فرض إجراءات مشددة بحق المخالفين واغلاق منشآتهم وأماكن عملهم، ويومياً نتابع سلامة هذه الإجراءات.

وطالب المواطن في هذه المرحلة  البدء  بنفسه وأن يلتزم طواعية وليس إكراهاً بإجراءات الوقاية على المستوي الشخصي سواءً داخل العمل او خلال التنقل من مكان لآخر.

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