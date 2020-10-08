تناول قطعة صغيرة من الخوخ وبعدها سُجن 876 يوماً

قضت محكمة نيوكاسل براون في شرق إنجلترا، بسجن لص قاده حظه العاثر لأخذ قضمة من قطعة خوخ أثناء سرقة منزل في مقاطعة نورثمبرلاند.

و في التفاصيل المثيرة للغرابة، فقد سُجن اللص الذي ترك قطعة الفاكهة في مسرح الجريمة، بعدما أشبع شهيته من قطع الحلوى والشوكولاتة، ليستخدم فريق الأدلة الجنائية والطب الشرعي هذا الخطأ في إدانته بعد مطابقتها مع حمضه النووي المتروك على قطعة الفاكهة.

وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه، فبعد الاعتراف بجريمته، قام المتهم أران بيرتون 27 عاماً، أمام محكمة نيوكاسل براون، بتمثيل جريمته أمام المحكمة والقضاء.

ليتم الحكم عليه بالسجن 876 يوماً بتهمة السطو على منزل، وفق ما ذكر صحيفة «ميترو» البريطاني.

الخوخ

وأشاد المحقق ديف بون، من شرطة مدينة أشينغتون، بفريق الطب الشرعي، لعملهم الدقيق الذي قاد للوصول إلى مقتحم المنزل والقبض عليه بعد إثبات إدانته من خلال دليل فاكهة الخوخ.

وقال الرقيب ديف بون، في تصريحاته الصحافية: "لقد كان العمل على دليل الحمض النووي من قبل فريق الطب الشرعي في هذه القضة رائعاً، وساعدت جهودهم الدقيقة في إدانة لص وجعل المجتمع المحلي أكثر أمانا".

وأضاف أن المساعي المثمرة لطاقم الأدلة الجنائية في هذه القضية ستمنح المدان متسعاً من الوقت بين يديه ليفكر في أفعاله وسلوكه المستقبلي.

البصمة الوراثية

وتلجأ الجهات المختص إلى تحليل البصمة الوراثية من خلال المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، فى العديد من الاستخدامات والتى تتمثل فى الفحص الجنائى للكشف عن جرائم القتل والاغتصاب وغيرها من خلال أخذ آثار من مكان الجريمة، منها اثار الدماء حيث يتم تحليلها جينيا لتعرف على هوية صاحبها ، كما يتم الفحص الجنائى للجثث مجهولة الهوية باخذ عينة منها وتحليل الحامض النووى لها مع اخذ عينة من ذوى المفقودين ومضاهاتها والتعرف على هويتها.