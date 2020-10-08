الكتلة الإسلامية تقدم مساعدات نقدية لـ 1400 طالب

غزة- الرأي

أعلنت الكتلة الإسلامية اليوم تقديمها 1400 مساعدة نقدية بالتنسيق مع إدارات الجامعات.

وأوضح م. محمد فروانة رئيس الكتلة الإسلامية في قطاع غزة أن هذه المساعدات جاءت بعد إجراء البحث الاجتماعي اللازم للطلاب وبالتنسيق مع دوائر شئون الطلبة في الجامعات بحيث كل طالب يحصل على المساعدة باستحقاق تام ويستطيع الطالب من خلال هذه المساعدة استكمال خطوات التسجيل.

ونوه فروانة إلى ان وفد من قيادة الكتلة الإسلامية زار رؤساء الجامعات وأودع المبالغ النقدية في حسابات الطلاب مع ضمان حق الطالب في الحصول على منح خارجية وتسهيل عمليات التسجيل لهؤلاء الطلاب.

وأشار مدير المكتب الإعلامي للكتلة الإسلامية أ. سعيد اللقطة، بأن عدد الطلاب الذين استفادوا من المشاريع الخدماتية منذ بدء العام الدراسي قد تجاوز 16000 طالب من خلال حملة التقسيط على أجهزة الحاسوب المحمول والتصوير المخفض ودعم الكتاب الجامعي والمساعدات النقدية في التسجيل.

وأكد اللقطة أن هناك العديد من المشاريع الخدماتية والتثقيفية سيتم تنفيذها عبر هيئات ومجالس الكتلة الإسلامية في الجامعات بهدف تعزيز الطلاب والتخفيف عنهم في ظل هذه الأزمة التي نمر بها من حصار خانق وأزمة انتشار فيروس كورونا والتي عطلت الكثير من مناحي الحياة.