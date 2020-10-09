9 وفيات و498 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 9 وفيات و498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و766 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في محافظات الضفة الغربية (مواطنة 69 عاما من دير قديس، ومواطن 57 عاما من عبوين، ومواطن 74 عاما من رام الله بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة 47 عاما ومواطن 70 عاما من مدينة الخليل، ومواطن 54 عاما وآخر 72 عاما من مدينة بيت لحم، ومواطنة 70 عاما من عزموط بمحافظة نابلس)، إضافة لحالة وفاة لمواطنة من سلوان بمدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (78)، ومحافظة نابلس (11)، ومحافظة بيت لحم (58)، ومحافظة قلقيلية (15)، ومحافظة رام الله والبيرة (39)، وجنين (33)، وأريحا والأغوار (21)، وسلفيت (5)، وطولكرم (51)، وقطاع غزة (88)، وضواحي القدس (6)، وطوباس (3)، ومدينة القدس(90).