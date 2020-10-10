الاحتلال يعتقل 21 مواطنًا من الضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم أمس واليوم السبت، 21 مواطنا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير في بيان، إن 12 مواطنا جرى اعتقالهم من الخليل، وهم: يعقوب أبو حديد، وبسام زغير، ونديم أمجد تلحمي، ومحمد فايز يونس، ومحمد مرشد رجوب، وغضنفر ايخمان أبو عطوان، وأمجد النمورة، ورأفت أبو سباع، والشقيقان محمد وعلي برادعي، وسراج اسحق أبو هشهش، ومحمد فوزي الواوي.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن معتصم أحمد دراغمة، ومحمد رمزي خليل حويل (18 عاما)، ومحمد عبد لله ستيتي (19 عاما)، ومحمد منذر جعايصه (19 عاما) من مخيم جنين.

كما اعتقلت تلك القوات المواطن هشام بشيتي من مدينة القدس، ومن نابلس جرى اعتقال ثلاثة شبان، وهم: عبد الله بشكار، ومنتصر خضر نجار (26 عاما)، وعبد الله خالد السلوادي.