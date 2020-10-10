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مضرب منذ 76 يومًا

الأسير ماهر الأخرس يعاني ظروفًا خطيرة للغاية

10 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:39

الأسير المضرب الأخرس
الأسير المضرب الأخرس

رام الله - الرأي

يعاني الأسير ماهر الأخرس من جنين المضرب عن الطعام منذ (76) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، ظروفا صحية بالغة الخطورة.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن الاحتلال يواصل احتجاز الاسير الأخرس حتى اليوم في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، ويرفض الاستجابة لمطلبه، والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

من جانبه، حذر المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه من قيام مستشفى "كابلان" بتغذيته قسرا، وأنه قد يتعرض لانتكاسة صحية في أي وقت، بسبب ضعف الدور الوظيفي لأعضائه الحيوية، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة مع الجهات المعنية كافة لم تحرز حتى اللحظة أي تقدم.

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