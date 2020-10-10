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مستعدون لإرسال بعثة لمراقبتها

الاتحاد الأوروبي: ندعم إجراء الانتخابات بالأراضي الفلسطينية كافة

10 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:24

رام الله - الرأي:

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، مساء السبت، دعم التوجه الفلسطيني لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك شرقي القدس المحتلة.

وشدد بورغسدورف، خلال لقائه رئيس حكوم رام الله محمد اشتية برام الله، على استعداد الاتحاد لإرسال بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية، ودعم عمل لجنة الانتخابات المركزية.

وجدد تأكيده بعدم وجود أي توجه لوقف أو تجميد مساعدات الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني.

وبحث اشتية مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات السياسية، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في فلسطين.

وشدد على أهمية الدعم الأوروبي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عبر إرسال مراقبين لسير عملية الانتخابات، وضمان مشاركة أهلنا في القدس بالعملية الانتخابية سواء بالترشح أو التصويت.

وثمن تأكيد ممثل الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم المقدم لفلسطين على الأصعدة كافة، سواء من خلال استمرارية المشاريع التنموية، والدعم السياسي لـ"حل الدولتين"، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما ناقشا ترتيبات اجتماع المانحين القادم.

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