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الاقتصاد: 126 زيارة تفتيشية و28 محضر ضبط لبضائع ومواد غذائية

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:44

الاقتصاد: 126 زيارة تفتيشية و28 محضر ضبط لبضائع ومواد غذائية
الاقتصاد: 126 زيارة تفتيشية و28 محضر ضبط لبضائع ومواد غذائية

غزة- الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إن طواقم حماية المستهلك نظمت 126 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وذكرت الوزارة  في تصريح لها اليوم الأحد، إنه تم تحرير 16 محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة خلال الزيارات، كما أنه تم تحرير  12 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها نفذت 8 جولات  ميدانية على المحلات التجارية،  تم خلالها إتلاف كميات كبيرة من الدقيق لإنتهاء صلاحيته.

وأضافت أنه تم إيقاف كسارة عن العمل في المنطقة الصناعية ببيت حانون لعدم الحصول على رخصة رسمية من الوزارة.

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