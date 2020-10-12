الأسير الأخرس يؤكد مواصلة اضرابه عن الطعام

الداخل المحتل-الرأي:

أكد الأسير "ماهر الأخرس"، مواصلة إضرابه عن الطعام حتى انهاء اعتقاله الإداري والافراج الفوري عنه.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد أوصت بالإفراج عن الأسير "ماهر عبد اللطيف الأخرس" والمضرب عن الطعام لليوم 78 على التوالي، بتاريخ 26/11/2020 وبعد أن قامت محاميته بابلاغه بتوصية المحكمة قرر رفض هذه التوصية وأكد إصراره على مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام حتى الإفراج الفوري عنه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأخرس (49 عاما) من منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين بتاريخ السابع والعشرين من تموز/ يوليو 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى مركز معتقل "حوارة" وفيه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور ونقل إلى سجن "عوفر" لاحقا، وثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال مدة اعتقاله الإداري.