وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 399 قضية وتوقف 70 متهماً وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ مجمع ناصر الطبي يقدم خدماته لـ (700) مريض يومياً وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلق حملة توعوية لتعزيز الالتزام بإجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ مستشفى الاندونيسي قدم 6300 خدمة صحية منذ بدء "كورونا " وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المقاومة جاهزة للرد على عدوان الاحتلال بحق الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش: تشديدوتخفيف الإغلاق متعلقة بقدرة المنظومه الصحية ومؤشرات الوباء وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم الشمال تعقد اجتماعا لمدراء مدارس المرحلة العليا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:40

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عشرة مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من رام الله، هم: محمد منير نخلة ،وداوود رفيق الدعبوبة من مخيم الجلزون شمالًا، وأنس مفارجة من قرية بيت لقيا، ومحمد الصالحي من مخيم قدورة.  

وأضاف المكتب، أن القوات اعتقلت ثلاثة مواطنين من طولكرم، وهم: سمير مكحول، ومحمد أبو خليل ومحمد خريوش، فيما اعتقلت الشاب محمد صالح شتيوي من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، والشاب خليل محمد الشيخ من بيت لحم. 

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عدوان خلال مداهمة منزل عائلته في منطقة المشروع في بلدة العيزرية بمدينة القدس المحتلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يستنكر استمرار الاعتداء على الصيادين الفلسطينيين مطالبة بحمايتهم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟