الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عشرة مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من رام الله، هم: محمد منير نخلة ،وداوود رفيق الدعبوبة من مخيم الجلزون شمالًا، وأنس مفارجة من قرية بيت لقيا، ومحمد الصالحي من مخيم قدورة.

وأضاف المكتب، أن القوات اعتقلت ثلاثة مواطنين من طولكرم، وهم: سمير مكحول، ومحمد أبو خليل ومحمد خريوش، فيما اعتقلت الشاب محمد صالح شتيوي من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، والشاب خليل محمد الشيخ من بيت لحم.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عدوان خلال مداهمة منزل عائلته في منطقة المشروع في بلدة العيزرية بمدينة القدس المحتلة.