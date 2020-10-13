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تعليم شرق غزة تناقش تنفيذ المرحلة الثانية للعودة الآمنة للمدارس

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:42

تعليم شرق غزة تناقش تنفيذ المرحلة الثانية للعودة الآمنة للمدارس
تعليم شرق غزة تناقش تنفيذ المرحلة الثانية للعودة الآمنة للمدارس

غزة- الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم شرق غزة ترتيبات تنفيذ المرحلة الثانية للعودة الآمنة للمدارس,للمراحل من الصفوف السابع حتي الحادي عشر، في ظل استمرار جائحة كورونا في القطاع .
جاء ذلك،  خلال اجتماع تم في مكتب مدير التربية والتعليم أ. مازن نور الدين،  وبحضور أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية ورئيس لجنة الطوارئ، أ. حماد لباد رئيس قسم اللوازم، أ. عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية ،أ. خضر مقداس رئيس قسم الخدمات والأرشيف أ. عوني شويخ رئيس شعبة الخدمات، أ. أحمد الزيتونية من العلاقات العامة.


وأكد أ. نور الدين أنه ومن خلال المتابعة الميدانية لمدارس الثانوية العامة بالتزام الطلبة بتعليمات السلامة الصحية من التباعد الجسدي ولبس الكمامات والتوجيهات الأخرى.


وبين  أنه أعطي التعليمات لرؤوساء الأقسام في المديرية لمتابعة العمل في المدارس التي بها الصفوف من السابع لحتي الحادي عشر لتجهيزها وتنظيفها لاستقبال الطلبة.
ومن المتوقع أن يبدأ دوام طلبة تلك الصفوف يوم الاثنين القادم الموافق 19 أكتوبر 2020.

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