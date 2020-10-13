البدء بتأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في رفح

رفح- الرأي:

شرعت مصلحة مياه بلديات الساحل وبتمويل من المركز الخيري للكوارث "CDP" من خلال منظمة "Oxfam" بتنفيذ مشروع تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بهدف رفع كفاءتها وتجهيزها لاستقبال فصل الشتاء حيث تخدم هذه المحطة كافة سكان محافظة رفح وتستقبل يومياً حوالي 15 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي.

ويأتي هذا المشروع في سياق المشاريع التي تسعى مصلحة المياه من خلالها الى تعزيز جهوزية مرافق مياه الصرف الصحي لاستقبال فصل الشتاء منعاً لحدوث الفيضانات وتكون المكاره الصحية، حيث قامت مصلحة المياه على مدار الأيام والاسابيع الماضية بإجراء العديد من أعمال الصيانة للعديد من مرافق مياه الصرف الصحي في مختلف مناطق قطاع غزة.