وكالة الرأي الفلسطينية "الجهاد" تُصدر بياناً بشأن حادثة مسجد الأنصار شرق خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في رفح يناقش ترتيبات المرحلة الثانية من العودة الآمنة للدراسة وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي: التطبيع مع الاحتلال مخالف لثقافات الشعوب وكالة الرأي الفلسطينية بداية خانيونس: الحبس المؤبد على مدان بقتل المواطن نادي حدايد وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تواصل تنفيذ الدورات في مكافحة العدوى وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تصدر دليل إجراءات التعامل مع المساجد غير الملتزمة بإجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية العمل النسائي في حركة الأحرار تنظم وقفة تضامنية مع الأسير ماهر الأخرس وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يستأنف إجراء عمليات جراحة العيون وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى بالتعاون مع البلديات تواصل عملية تعقيم المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الأسير "الأخرس" يدخل مرحلة صحية حرجة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"الجهاد" تُصدر بياناً بشأن حادثة مسجد الأنصار شرق خانيونس

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:21

غزة - الرأي

أكّدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، على رفضها لحادثة اختطاف اثنين من المصلين من داخل مسجد الأنصار بخانيونس جنوب قطاع غزّة أثناء صلاة الفجر.

وقالت في بيانٍ صحفي "تُعبر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن أسفها ورفضها الشديدين للحادث الذي وقع فجر اليوم في مسجد الأنصار شرق محافظة خانيونس"، مُقدمةً اعتذارها وأسفها للمصلين في المسجد وأهالي الحي ولعموم الرأي العام.

وأشارت إلى أنّ ما حدث تصرف فردي غير مسؤول، وأنّ الحدث برمته قيد المتابعة والمعالجة داخل الأطر الحركية والتنظيمية ومع الجهات ذات العلاقة، مُؤكّدةً على أنّه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة كل من تسبب في الحادث وأسبابه.

وأضاف البيان: "ستقوم الحركة في محافظة خانيونس بمتابعة الأمر وعمل كل ما يلزم إحقاقاً للحق وإرضاءً لأهلنا"، لافتاً إلى أنّ الجهاد الإسلامي ستبقى كما عهدها شعبنا صمام أمان للسلم الأهلي والمجتمعي.

وختمت الحركة بيانها، بالقول: "سنحمي طهارة السلاح الذي يحمله مجاهدونا لمقاومة العدو والرد على جرائمه وعدوانه".

يُشار إلى أنّ وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزّة أعلنت اليوم الأربعاء، أنها تتابع ما وقع من اعتداء مجموعة مسلحة على المصلين في مسجد "الأنصار" شرق مدينة خانيونس، وأنّ الأجهزة المختصة فتحت تحقيقاً في الحادث.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء و الصحة توقعان اتفاقية تركيب طاقة شمسية بمستشفي الدرة للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟