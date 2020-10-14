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نفذ جولات رقابية على عدد 11 من المحال

الطب الوقائي بالوسطى يتلف 389 مواد غذائية فاسدة

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:46

الطب الوقائي بالوسطى يتلف 389 مواد غذائية فاسدة
الطب الوقائي بالوسطى يتلف 389 مواد غذائية فاسدة

الوسطى- الرأي

اكد فريق مراقبة الأغذية- الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة، على مواصلة عمله  في ظل جائحة كورونا ، وذلك لحماية المواطنين من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأفاد أن  قسم مراقبة الأغذية الطب الوقائي في محافظة الوسطى و بالتعاون مع مباحث التموين  نفذ جولات رقابية على عدد 11 من المحال التجارية و مستودعات الأغذية للتأكد من سلامة الأغذية و مطابقتها للشروط الصحية.

وأوضح أنه وخلال الجولة تم اتلاف 389 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،  وتحرير عدد 4 اخطارات صحية للمنشآت الغذائية لتصويب اوضاعها الصحية.

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