الإعلام الحكومي: استئناف إدخال الصحف اليومية من الضفة لغزة

غزة- الرأي:

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، استئناف دخول الصحف المحلية اليومية من الضفة لغزة عبر حاجز بيت حانون .

وقال رئيس المكتب سلامة معروف إن قرار استئناف دخول الصحف سيبدأ العمل به بدء من الغد، وفق إجراءات السلامة والوقاية دون الحاجة لحجرها بحسب التوصية الطبية السابقة، والاكتفاء بتعقيم الصحف وهي مغلفة.

وأكد "معروف" أن القرار جاء في أعقاب توصية المكتب بإعادة دراسة الموضوع في ضوء مستجدات الحالة الوبائية وإقرار وزارة الصحة بجلب الصحف مغلفة والاكتفاء بالتعقيم دون الحاجة لحجرها لمدة ٤٨ ساعة وفق القرار السابق بالخصوص.

وشدد على أن القرار الجديد جاء بناءً على توصية اللجنة الطبية المختصة في ملف مواجهة فيروس كورونا، وعملاً بما هو متبع من إجراءات مع كافة الواردات إلى قطاع غزة، وبما يضمن وصول الصحف دون أية مخاطر من انتقال العدوى.

ودعا إدارات الصحف للشروع في إرسال النسخ المخصصة لغزة بدء من غد الخميس، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية في قطاع غزة تُقدر الأمور بشأن قرارات مواجهة “كورونا” بميزان المصلحة العامة لضمان تحقيق صحة وسلامة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وكان قرار حكومي سابق صدر بتأخير وصول تلك الصحف إلى غزة لمدة ٤٨ ساعة، ضمن الاجراءات الاحترازية، ما أدى لامتناع إدارات الصحف عن إرسالها.