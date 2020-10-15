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ابتكار جهاز لتطهير الكتب المدرسية من كورونا

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:03

ابتكار جهاز لتطهير الكتب المدرسية من كورونا
ابتكار جهاز لتطهير الكتب المدرسية من كورونا

ابتكر معلمون في إحدى مدارس الفلبين جهازًا لتطهير الكتب للمساعدة في حماية الطلاب والمدرسين من عدوى فيروس كورونا.

وقالت قناة "South China Morning Post" على موقع يوتيوب، إن المدرسين في إحدى مدارس مقاطعة كامارينس سور عرضوا جهاز تطهير الكتب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وأغلقت المدارس في الفلبين بسبب جائحة كورونا، لكن دروس التعلم عبر الإنترنت استؤنفت في 5 أكتوبر الجاري، إلا أن الطلاب في المناطق النائية غير المتصلة بالإنترنت ذهبوا إلى المدارس لإحضار الكتب والمواد التي يوزعها المعلمون، الذين يأملون في إمكانية استخدام جهاز التطهير لتقليل فرص انتقال أي عدوى.

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