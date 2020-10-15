النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2646 ) الخميس15/10/2020

08:44الحرية أو الشهادة .. 81 يومًا على إضراب الأسير الأخرس

09:25الصحة: 13 الف كادر صحي استفادوا من التدريبات خلال جائحة كورونا

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