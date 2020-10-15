النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2646 ) الخميس15/10/2020
أخبار فلسطينية
· الرئاسة الفلسطينية: المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لوقف الاستيطان الإسرائيلي
· 4 وفيات و533 إصابة بكورونا واكتشاف إصابات عشوائية وسط غزة يثير قلق المسؤولين
· الحرب الاستيطانية على الزيتون الفلسطيني تتواصل.. هجمات ضد المزارعين وإغلاق طرق – (فيديو)
· فصائل المقاومة تدين اعتداء أجهزة أمن السلطة على المتضامنين في الصليب
· الاحتلال يصادق على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة بالضفة
· الخارجية: بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ضم تدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة
· وفاة فلسطينيين بكورونا في السعودية وأمريكا
· 60 أسيرا يضربون عن الطعام بسجون الاحتلال يوم غد
· تحذيرات من استشهاده..الأسير الأخرس يواصل إضرابه لليوم الـ81 وسط تصاعد الفعاليات الاسنادية
أخبار إسرائيلية
· اختتام الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان
· إسرائيل تكشف عن تدمير موقعين للجيش السوري في الجولان
· تسهيلات متوقعة: فتح الروضات والمصالح الصغيرة بدءًا من الإثنين
· المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة المحتلة
· غمزو: "ندرس تقليص مدة الحجر الصحي"
· عودة الطيران بدءًا من منتصف ليلة الخميس
· غانتس: "إذا استمر نتنياهو بالتصرف ليس مثل البشر، فليتحمل المسؤولية"
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اخبار دولية
· الأمم المتحدة: انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
· البنك الدولي يرصد 12 مليار دولار لتأمين لقاحات مضادة لـ «كوفيد-
· روسيا تؤيد التطبيع بين إسرائيل ودول عربية لكن "ليس على حساب الفلسطينيين"
· »واشنطن تحث السعودية مجدداً على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل كالإمارات والبحرين
· المجلس النرويجي: إسرائيل تنكر حَق الأطفال الأسَاسِيُّ فِي التَعليم وتفتح
اخبار عربية
· الأردن يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء أكثر من ألفي وحدة
· الجزائر تستعد لاستقبال اجتماع الفصائل الفلسطينية
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« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
· المتحدث الرسمي للأمم المتحدة يرد على استفسار “القدس العربي” حول وضع الأسير ماهر الأخرس
· 4 وفيات و533 إصابة بكورونا واكتشاف إصابات عشوائية وسط غزة يثير قلق المسؤولين
· الحرب الاستيطانية على الزيتون الفلسطيني تتواصل.. هجمات ضد المزارعين وإغلاق طرق – (فيديو)
· السفير الفلسطيني في باريس يصف بن زايد بـ”الدكتاتور الصغير” والخارجية تعد بمراجعته –…
· تدهور خطير في صحة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 80 يوما
· مسلحون يخطفون 3 مصلين فجرا من مسجد بغزة.. والداخلية تفتح تحقيقا وتتوعد بمحاسبة…
· مسؤول فلسطيني يدعو المانحين الدوليين لسرعة تغطية العجز المالي لدى أونروا
· مركز حقوقي: منصة “زووم” تتورط في التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين
الشرق الأوسط
· اقتحام مسجد وخطف مصلين بسبب خلاف داخلي في «الجهاد
· بداية «بنّاءة» لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
· «أونروا» ستفحص ادعاءات بتحريض في مناهجها الدراسية
· إجراءات أمنية إسرائيلية مع بدء المفاوضات مع لبنان
· خيمة داخل الأراضي اللبنانية تستضيف مفاوضات ترسيم الحدود
· إسرائيل تكشف عن تدمير موقعين للجيش السوري في الجولان
الخليج الإماراتية
· البنك الدولي يرصد 12 مليار دولار لتأمين لقاحات مضادة لـ «كوفيد-19
· مؤسس «فيسبوك»يتبرع بـ 100 مليون دولار إضافي لتنظيم الانتخاابات الامريكية
الاخبار اللبنانية
· «معركة الوعي» الإسرائيليّة بلا نتائج: العالم العربي لم ينسَ فلسطين
الاهرام المصرية
· إسرائيل توافق على بناء وحدات استيطانية جديدة فى الضفة الغربية
· مصادر عسكرية: انتهاء محادثات قصيرة بين لبنان وإسرائيل.. والاجتماع المقبل 28 أكتوبر
· الأمم المتحدة: انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
الغد الأردنية
· بدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
· الاحتلال يهدم مدرسة ابتدائية فلسطينية برام الله ويحرم طلبتها من التعليم…
· الأردن يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء أكثر من ألفي وحدة
·
الشرق القطرية
· الرئاسة الفلسطينية: المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لوقف الاستيطان الإسرائيلي
· مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
· اختتام الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· 60 أسيرا يضربون عن الطعام بسجون الاحتلال يوم غد
· أول رحلة جوية إماراتية تمر عبر أجواء الاحتلال
· الاحتلال يصادق على بناء 2166 وحدة استيطانية في الضفة
· الأسير ماهر الأخرس: أريد أن أعيش بحريّة وكرامة
· "الصحة العالمية" تحذر من موجة جديدة لـ"كورونا" في غضون شهر بغزة
· تقرير قلقٌ يساور منتفعي الشؤون الاجتماعية بغزة من تأخر صرفها
· 4 وفيات و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
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القدس
· الأسير إسماعيل عارف يخضع لعملية جراحية لاستئصال إحدى كليتيه
· أسرى من "فتح" و"الشعبية" يشرعون بخطوات تصعيدية ضد استمرار عزل الأسرى خرواط والجاغوب والقواسمي
· الخارجية: بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ضم تدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة
· وفاة فلسطينيين بكورونا في السعودية وأمريكا
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الحياة الجديدة
· 22 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى
· الاحتلال يخطر بهدم منزل في القدس
· الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين في العيسوية شمال القدس
· "بكدار" تنهي أعمال التشطيب في مدرسة الحصاد بالقدس
· تربية بيت لحم تقرر إغلاق مدرستين وشعبة صفية بسبب فيروس "كورونا"
· السياحة والآثار تنقذ مسارا هاما من حبال التطبيع
· بسبب كورونا.. إغلاق المدارس ورياض الأطفال في بلدة جيوس شرق قلقيلية
· الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة شاب من دورا جنوب الخليل
· الخارجية: بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ضم تدريجي للأرض الفلسطينية
· الاحتلال ومستوطنوه يصعدون من جرائمهم بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم
· الأردن يدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية
· المجلس النرويجي: إسرائيل تنكر حَق الأطفال الأسَاسِيُّ فِي التَعليم وتفتح
صحيفة الأيام
· الاحتلال يقرّ بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة وتوقع المصادقة على تشييد ألفي...
· »خان يونس: مسلحون يقتحمون مسجداً خلال صلاة الفجر ويختطفون ثلاثة مواطنين...
· »الناقورة: انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة...
· »"كورونا": 4 وفيات ورصد 532 إصابة وتسجيل 602 حالة تعافٍ من الفيروس
· »اعتداءات المستوطنين تتسع: حرق أشجار وشق طريق وإغراق كروم بالمياه العادمة
· »أسرى من "فتح" و"الشعبية" في معتقلات الاحتلال يشرعون اليوم في إضراب عن الطعام
· »واشنطن تحث السعودية مجدداً على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل كالإمارات والبحرين
· »"الخارجية": التصريحات المنسوبة للهرفي لا تنسجم والموقف الرسمي
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وكالة الراي
· الاحتلال يعتقل 5 شبّان من بيت لحم ونابلس
· من داخل المشفى.. الأسير "الأخرس": إما حراً أو شهيداً
· زوارق الاحتلال تطلق نيرانها صوب الصيادين شمال القطاع
· قرار إسرائيلي بإغلاق غرفة داخل منزل أسير في جنين
· إغلاق شامل لحي سكني شرق مدينة غزة جراء "كورونا"
· الاحتلال يعدم كميات كبيرة من الدجاج بسبب إنفلونزا الطيور
· الإعلام الحكومي: استئناف إدخال الصحف اليومية من الضفة لغزة
· الاحتلال يصادق على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة بالضفة
· مستوطنون يهاجمون منطقة "خان اللبن" جنوبي نابلس
وكالة صفا
· المصادقة على بناء 1800 وحدة استيطانية بالضفة
· الاحتلال يعتقل شابين من نابلس
· الكيلة: 4 وفيات و532 إصابة جديدة بكورونا
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سما نيوز
· قناة عبرية : السودان يرضخ للإنذار الاميركي ويقرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل
· المسجد الأقصى و”الحجاج الجدد”.. معاريف: تخوف أردني وتدفق حاخامي.. والسعودية: ما هدف خليفة الأمويين الخامس؟
· روسيا تؤيد التطبيع بين إسرائيل ودول عربية لكن "ليس على حساب الفلسطينيين"
· بين “حق الانتظار” والرد.. يديعوت: "تشهيرات" بندر وكورونا عريقات.. تباعد سياسي أم تصفية حسابات؟
· بعد اكتشاف إصابات بـ"كورونا" مجهولة المصدر.. صحة غزة تكشف تفاصيل ما جرى في مخيم البريج.
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فلسطين اليوم
· قوات الاحتلال تطلق النار تجاه المزارعين والصيادين في غزة وخانيونس
· تحذيرات من استشهاده..الأسير الأخرس يواصل إضرابه لليوم الـ81 وسط تصاعد الفعاليات الاسنادية
· نادي الأسير: الأسير الأخرس قد يتعرض لانتكاسة تؤدي استشهاده
· فصائل المقاومة تدين اعتداء أجهزة أمن السلطة على المتضامنين في الصليب
عرب 48
· الجزائر تستعد لاستقبال اجتماع الفصائل الفلسطينية
· الأسير الأخرس من داخل المشفى: إما حرًّا أو شهيدا
· تسهيلات متوقعة: فتح الروضات والمصالح الصغيرة بدءًا من الإثنين
· المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة المحتلة
· غمزو: "ندرس تقليص مدة الحجر الصحي"
· عودة الطيران بدءًا من منتصف ليلة الخميس
· غانتس: "إذا استمر نتنياهو بالتصرف ليس مثل البشر، فليتحمل المسؤولية"
·
وكالة وفا
· الحرية أو الشهادة.. 81 يوما على معركة الأسير الأخرس في سجون ...
· (محدث) الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم ويستدعي مثلهم ...
· الاحتلال ومستوطنوه يصعدون من جرائمهم بحق أبناء شعبنا وممتلكا ...
حدث في مثل هذا اليوم
15 تشرين أول (أكتوبر)
· 2004م وزارة الأوقاف والشئون الدينية تصدر الطبعة الأولى من مصحف بيت المقدس. وهو المصحف الأول من تاريخ فلسطين الحديث والقديم بقرار من سماحة الشيخ/ يوسف جمعة سلامة وزير الأوقاف والشئون الدينية.
· 2003م عبوة ناسفة في غزة تقتل ثلاثة من المخابرات الأميركية
· 2003م فيتو أميركي في مجلس الأمن ضد قرار إدانة الكيان الغاصب لبنائه جدار الفصل العنصري
· 1999م إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح 1ممعتقلاً سياسياً فلسطينياً وذلك وفق الاتفاقية المبرمة مع "إسرائيل" وهي لم تطلق العدد المتفق عليه بين الجانبين.
· 1986 م مقتل وجرح 81مشخصا في هجوم نفذه مقاتلون فلسطينيون ضد يهود عند حائط البراق.
· 1986م تنفيذ عملية عسكرية ضد كتيبة خاصة من الجيش الإسرائيلي وسط مدينة القدس
· 1967 م دء نشاط طلائع المقاومة الشعبية في قطاع غزة (مقاومة مسلحة).
· 1953 م استمرار مذبحة قرية قبية الفلسطينية لليوم الثاني والأخير. نفذتها قوة إسرائيلية يقودها آرييل شارون (ولد عام 1928) فقتلت 69 عربياً وتنسف 41مبيتاً. أصبح شارون رئيساً لوزراء إسرائيل عام 2001، وتعرض لملاحقة قانونية في بلجيكا بسبب مسؤوليته عن جرائم ضد الإنسانية، على خلفية تخطيطه لمذبحة صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982.
· 1948م قيام القوات الجوية الإسرائيلية بقصف مطار العريش ومدينة غزة وبيت حانون والمجدل والفالوجة لإخراج القوات المصرية من المعركة.
· 1938م المؤتمر النسائي العربي (القاهرة) عقد المؤتمر برئاسة السيدة هدى شعراوي رئيسة الاتحاد النسائي المصري وبحضور وفود نساء فلسطين وسورية ولبنان والعراق في الفترة من - 18/10/1938 وذلك لنصرة قضية شعب فلسطين.
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