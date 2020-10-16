حبيب: الأسير الأخرس يدافع عن قضية عادلة ومقدسة

غزة – الرأي:

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي "خضر حبيب"، أن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ (82) يومًا على التوالي، يدافع عن قضية عادلة ومقدسة.

وقال حبيب خلال وقفة اسنادية مع الاسير ماهر الاخرس أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، "إن إضراب الأسير الأخرس يأتي في ظل مرحلة السقوط والتهاوي في منظومة العربية، وسط ظلم العالم الدولي".

وأكد حبيب، أن الشعب الفلسطيني لا سيما الأسرى يعيشون في ظل معادلة دولية ظالمة يقودها الطغاة، مبينًا أن الأسير الأخرس نهض بسلاحه أمعائه الخاوية ضد الاحتلال المدجج بأدوات القتل والحقد.

وتابع "الأسير ماهر الأخرس يدافع عن قضية عادلة ومقدسة، فالحرية هي أغلى ما يملكه الانسان، وعلى العالم أن يدرك معادلة الظلم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأضاف "اإن لأخرس بعد 82 يوم من الإضراب عن الطعام، هو إنسان مظلوم يود أن يغادر السجن لأسرته وزوجته ليعيش كما يعيش باقي العالم بحرية وكرامة".

وشدد حبيب، على أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يجاهد من أجل استرداد حقوقه وحريته، مضيفًا: "نحن رأس حربة الأمة بمساعدة ومؤازرة العرب والمسلمين".

وأكد على أن قضية الأسرى هي وطنية بامتياز قضية الامة، مشيرًا إلى أن الأسرى آثروا السجن والسجان وحياة الخنوع، وقاوموا المحتل بإرادتهم وأمعائهم الخاوية.

وطالب القيادي في حركة الجهاد، شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية أن تقف من خلف الأسرى حتى نيل حريتهم الكاملة.

"فلسطين اليوم"