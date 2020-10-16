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صحة رام الله: وفاة و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا

16 تشرين أول / أكتوبر 2020 02:01

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيلها حالة وفاة، و397 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و442 حالة تعاف ٍخلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمواطن (79 عاما) من الشيوخ بمحافظة الخليل.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (35)، نابلس (35)، بيت لحم (34)، قلقيلية (18)، رام الله والبيرة (36)، جنين (20)، أريحا والأغوار (24)، طوباس (5)، طولكرم (43)، قطاع غزة (74)، ضواحي القدس (10) مدينة القدس (63)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3829 فحصا، وعن حالات التعافي، فقد توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (144)، جنين (34)، طولكرم (43)، قلقيلية (14)، نابلس (51)، غزة (50)، مدينة القدس (106).

وكشفت عن أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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