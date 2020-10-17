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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2648) السبت 17/10/2020
أخبار فلسطينية
“حماس”: رفضنا حوارا مع الإدارة الأمريكية حول “صفقة القرن”
«الصحة الفلسطينية» تتقصى لمعرفة سبب حالات التسمم في أبو ديس والعيزرية في قضاء القدس
الرئاسة الفلسطينية ترحب ببيان القوى الأوروبية الكبرى الرافض للاستيطان
1500مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
الصحة بغزة: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية خاص صبّاح: وضعنا خطة شاملة للمستشفيات ونُحذِّر من التراخي في مواجهة كورونا
العاروري: مستمرون في الحوار الوطني وصولًا لاتفاق شامل
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يدس إصبعه بأعين أصدقائه العرب.. الاحتلال يستولي على 11 ألف دونم في…
هآرتس: تسوية «تناقض المصالح» تمنع نتنياهو من التواصل مع 120 مسؤولا وموظفا
بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تداهم حفل زفاف مخالف لإجراءات كورونا بالقدس
أكثر من 54 % من الإسرائيليين يريدون تنحي نتنياهو
للمرة الأولى.. نتنياهو يكشف عن محادثات مع دولة إقليمية
550شخصا توفوا في إسرائيل منذ بداية الشهر بالكورونا
اخبار دولية
التاريخ المنسي للتحالفات بين إسرائيل وديكتاتوريات أميركا اللاتينية
قوى أوروبية كبرى تدين توسيع الاحتلال لاستيطانه في الأراضي الفلسطينية
جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي نهاية العام
عالمة أوبئة بمنظمة الصحة العالمية: “النهاية لا تزال بعيدة”
1.1 مليون وفاة و39 مليون إصابة بـ"كورونا" حول العالم
ممثلو دول أوروبية يتفقدون مدرسة تجمع رأس التين المهددة بالهدم
وزير أميركي سيترأس وفدًا للمنامة.. إسرائيل والبحرين ستوقعان اتفاقًا لإقامة علاقات بينهما
تركيا: سياسة الضم والاستيطان الإسرائيلية "محكومة بالفشل"
الرئيس الأرميني يهاجم "إسرائيل"
إسبانيا تدعو لوقف الاستيطان واستئناف مفاوضات التسوية
أخبار عربية
الأردن: الضغط الدولي لوقف خطط إسرائيل الاستيطانية ضروري في حماية السلام
بالفيديو.. دبي تتحضر لافتتاح مطاعم متوافقة مع الشريعة اليهودية
مسؤول إماراتي: اتفاقات السلام مع إسرائيل ستسهم في التصدي للإرهاب
شخصيات سودانية تعتزم "زيارة إسرائيل" لدفع التطبيع
وزيرا خارجية قطر وألمانيا يبحثان الوضع بفلسطين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
“حماس”: رفضنا حوارا مع الإدارة الأمريكية حول “صفقة القرن”
إسرائيل تعلن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة
الغضب الشعبي ضد الاستيطان يتصاعد: مواجهات شمال ووسط الضفة والاحتلال يرد بعنف ويوقع…
الاحتلال يستولي على 11ألف دونم في الأغوار وميلادينوف يدعو لوقف فوري للأنشطة الاستيطانية
أبو سلمى أديب ومحام ومناضل هجّرته الصهيونية من حيفا وطولكرم لكنه بقي «زيتونة… وديع عواودة
الفرق الحكومية المختصة في فلسطين تطبق قرارات الطوارئ ضد المخالفين… والصحة تسجل حالة…
الشرق الأوسط
مستوطنون يغرقون حقول الزيتون الفلسطينية بالمياه العادمة
قوات إسرائيلية تتصدى لمسيرات فلسطينية غاضبة
إسرائيل تدير محادثات مع قطر لهدنة طويلة مع {حماس}
الخليج الإماراتية
397 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة واحدة في فلسطين
الاهرام المصرية
إصابات بين صفوف الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي فعالية شرق رام الله
وزير الخارجية الأردني يدين قرار إسرائيل ببناء 4900 وحدة استيطانية
الرئاسة الفلسطينية ترحب ببيان القوى الأوروبية الكبرى الرافض للاستيطان
الشروق المصرية
الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
جنود إسرائيليون يعتدون على صحفيين فلسطينيين شمال رام الله
إطلاق صاروخ من غزة نحو مستوطنات الغلاف
الغد الأردنية
قوى أوروبية كبرى تدين توسيع الاحتلال لاستيطانه في الأراضي الفلسطينية
الشرق القطرية
الكنيست يصادق على الاتفاق مع الإمارات
أبوظبي تتودد للإسرائيليين لزيارة الإمارات
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"الغذاء العالمي" يوفر مساعدات غذائية للأسر الأشد فقراً والمتضررة من كورونا في فلسطين
مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس المحتلتين
83 يوما على إضراب الأسير الأخرس ووضعه الصحي يزداد خطورة
بالفيديو إصابتان واعتقال فتى خلال مواجهات وسط الخليل
الاحتلال يعتقل ثلاثة عمال بالقرب من الجدار شمال جنين
القدس المحلية
غزة: بحرية الاحتلال تطلق النار على مراكب الصيادين
269 إجمالي وفيات الفلسطينيين حول العالم جرّاء كورونا
الفرحة تعود إلى عائلة الأسير عماد ياسر بعد أن رُزق بطفلة
تسليم معدات زراعية لجمعية العقربانية النسوية ضمن مشروع "جمايسا 2"
اختتام دورة تدريبية في نابلس حول الادارة المثلى لمياه الري
أيسر الصيفي يصدر كتاباً بالايطالية بعنون "أوراق التوت" حول الاعتقالات والسجون الاسرائيلية
مصرع طفلة دهسا بحادث سير في خانيونس
الحياة الجديدة
83 يوما على إضرابه: الوضع الصحي للأسير الأخرس يزداد خطورة
وفاة مواطن غرقاً شمال قطاع غزة
"المجلس الوطني" يدعو الجنائية الدولية للإسراع بفتح تحقيق بشأن
المفتي: الأحد غرة ربيع الأول والخميس 29/10 ذكرى المولد النبوي الشريف
مبادرة من حركة فتح في سلوان لتنظيف مقبرة الشهداء
الأيام
خمس دول أوروبية كبرى تدين الاستيطان: لن نعترف بأيّ تغييرات على حدود 1967
الداخلية": كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات ما زالت سارية
للجمعة الرابعة.. الاحتلال يمنع المواطنين من الوصول إلى "الأقصى" لأداء...
إصابة خمسة مواطنين بالرصاص في مواجهات الجمعة
»16إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
وكالة صفا
منصور: "إسرائيل" تستغل كورونا للمضي قدمًا بالضم والاستيطان
مسؤولة لصفا: الاحتلال يتعمد قطع المياه عن بلدات برام الله بذرائع كاذبة
وكالة الرأي الفلسطينية
حماس: مشاريع الاستيطان الجديدة بالضفة نتيجة التطبيع العربي
بؤرة استيطانية جديدة شرقي رام الله
إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال بقرية برقة
بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا تدعو لوقف فوري للاستيطان
الاحتلال يستولي على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار
الاحتلال يهدم منزلا وبركسا ومغسلة وكازية جنوب القدس
فلسطين اليوم
"الشباب الثائر" يطلق بالونات حارقة تجاه المستوطنات احتجاجاً على مواصلة اعتقال الأخرس
ماذا قالت زوجة الاسير ماهر الاخرس عن زوجها في اليوم الـ83 لإضرابه عن الطعام؟
غدًا "إسرائيل" والبحرين توقعان اتفاقية لإقامة علاقات "سلام ودبلوماسية"
مسؤول يكشف: المصالحة تواجه عثرات خطيرة والمطلوب لقاءات وحدوية
حقوقيون ونشطاء مغاربة يعلنون الإضراب عن الطعام 24 ساعة اسنادًا للأسير الأخرس
إطلاق نار خلال شجار عائلي في حي الشجاعية
دولة عربية تُجدد موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال
سما نيوز
الجزائر تستعد لاستقبال اجتماع الفصائل الفلسطينية
تقدير إسرائيلي : أداء الجيش المتواضع يمنع عملية كبيرة بغزة
العاروري: رفضنا حواراً مع الادارة الامريكية حول صفقة القرن.. ولا قرار بخصوص القائمة المشتركة في الانتخابات
واللا الاسرائيلي: تل ابيب والمنامة ستوقّعان الأحد على إقامة "علاقات سلام ودبلوماسية"
"استخباراتنا استخفت بالسادات"... إسرائيل تقر بالفشل الفادح في حرب أكتوبر
مسؤول إسرائيلي: كان يجب قتل الأسد ولا سلام معه لأنه يحكم منطقة وليس دولة
"الرئاسية لشؤون الكنائس" تدين التمدد الاستيطاني بالضفة
عرب 48
إيقاف منح تأشيرات لموظفين أمميين بسبب الاستيطان.. منظّمة التحرير: "تحدٍّ للأمم المتحدة"
إصابة العشرات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة
وكالة وفا
3 أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر
الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية تفض 3 حفلات زف ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 17 تشرين أول (أكتوبر)
- 2003م حذرت القمة الأوربية إسرائيل من أن مسار الجدار الذي تقوم ببنائه ويقسم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، من شأنه أن ينسف التعايش بين إسرائيل والدولة الفلسطينية.
- 2000 م قمة شرم الشيخ بحضور الرئيسين الأمريكي بيل كلينتون (ولد عام 1946) والمصري حسني مبارك (ولد عام 1928) ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك (ولد عام 1942) وشخصيات أخرى تتوصل إلى إعلان يدعو إلى "وقف العنف" في فلسطين، بعد أقل من شهر على اندلاع انتفاضة الأقصى. بقي الإعلان حبراً على ورق، إذ لم يلتزم الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بتنفيذ بنوده.
- 1992م انفجار عبوة ناسفة على طريق رام الله القائد العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عصام براهمة قام بقتل مستوطنة وإصابة 9 آخرين بوضع عبوة ناسفة على طريق رام الله.
- 1973م بيان مصري عن خسائر إسرائيل في حرب أكتوبر أعلن متحدث عسكري مصري أن خسائر "إسرائيل" منذ بدء المعارك في 6 أكتوبر الموافق 10 رمضان حتى يوم 17 أكتوبر بلغت (269 طائرة و15 طائرة مروحية و 492مدبابة و 18 قطعة بحرية و3500 قتيل وما يزيد على 110 آلاف جريح وبعض الأسرى).
- 1972م اغتيال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في روما وائل زعيتر على يد جهاز الموساد الإسرائيلي.
- 1972م اغتيال المناضل وائل زعيتر ناضل وأديب فلسطيني ولد في مدينة نابلس