النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2648)  السبت 17/10/2020

1973م بيان مصري عن خسائر إسرائيل في حرب أكتوبر أعلن متحدث عسكري مصري أن خسائر "إسرائيل" منذ بدء المعارك في 6 أكتوبر الموافق 10 رمضان حتى يوم 17 أكتوبر بلغت (269 طائرة و15 طائرة مروحية و 492مدبابة و 18 قطعة بحرية و3500 قتيل وما يزيد على 110 آلاف جريح وبعض الأسرى).