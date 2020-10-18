كيف يؤثر الإفراط فى تناول الملح على صحة القلب؟

يحب الكثير من الناس تناول الأطعمة المملحة أو المضاف إليها الملح، مثل: البسكويت المملح أو رقائق البطاطس المقلية، لكن الكثير من الملح أو الصوديوم يمكن أن يضر بالقلب، وهناك مقدارمحدد للملح الذي يمكننا تناوله في اليوم وضعه الأطباء والأبحاث العلمية، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثيرالإفراط في تناول الملح على صحة القلب، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".

تأثير الإفراط في تناول الملح على صحة القلب

والصوديوم معدن نحتاجه جميعًا، حيث يلعب دورًا في الوظيفة الصحية للأعصاب والعضلات ويساعد في الحفاظ على توازن مستويات السوائل في الجسم لكن الكثير من الصوديوم يمكن أن يسبب احتباس السوائل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وهو عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب.

ويجب الحفاظ على تناول الصوديوم أقل من 2300 ملليجرام يوميًا وهذا يساوي حوالي 1 ملعقة صغيرة من الملح.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

يجب أن يتبع كل شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم وهذا يعني وضع حد أقصى للصوديوم عند 2300 مجم يوميًا وإذا كان بإمكانك خفضها إلى أقل من 1500 ملجم يوميًا، فهذا مثالي حيث يعد خفض ضغط الدم وسيلة مهمة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

إذا كنت تعاني من قصور في القلب

يوصي الأطباء الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب باتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم يمكن أن يسبب الكثير من الملح تراكم السوائل حول القلب والرئتين ، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر.

تشير الدلائل إلى أن الحد الأقصى من الصوديوم بمقدار 2000 مجم يوميًا يعد هدفًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب، خاصةً إذا كان لديهم أيضًا ارتفاع في ضغط الدم لكن هناك تحذير مهم تشير بعض البيانات إلى أن المستويات المنخفضة جدًا من الصوديوم قد تؤدي إلى نتائج أسوأ لدى الأشخاص المصابين بقصور القلب.

نصائح لتقليل الملح من نظامك الغذائي

- تحقق من ملصقات التغذية

غالبًا ما تحتوي المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحساء المعلب وتوابل السلطة على صوديوم أكثر بكثير مما تتوقعه من خلال تذوقها يمكن أيضًا أن تكون العديد من الأطعمة المعلبة الأخرى مصادر مخادعة للصوديوم - حتى لو لم يكن طعمها مالحًا

-احذر من الأطعمة الجاهزة

اللحوم والنقانق والمخللات وحتى الجبن يمكن أن تحتوي على الكثير من الملح

-كن مبدعًا

بدلاً من ترك الملح يقوم بكل العمل، جرب إضافة الثوم أو الأعشاب الطازجة أو عصير الليمون لزيادة النكهات.

-كن ذكيًا عند تناول الطعام بالخارج:

إن الخوف من الصوديوم لا ينبغي أن يمنعك من تناول الطعام في المناسبات أو تناول الوجبات الجاهزة لكن فكر في اختياراتك مسبقًا تخطي الحساء أو المعكرونة بذيء. اطلب السمك أو الدجاج واطلب منهم تحضيره بدون ملح.