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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من الخليل المحتلة

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 03:15

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، أسيرا محررا من بلدة بيت امر شمال الخليل المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد مرشد الزعاقيق (24 عاما)، أثناء تواجده في بلدة الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة.

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