حلول بسيطة لاسترداد الصور المحذوفة من هاتف ايفون

سجلت مشكلة فقدان الصور من ذاكرة الهاتف نسبه عالية في الآونة الأخيرة لدى المستخدمين لهواتف ايفون .

وبغض النظر عن سبب الفقد سواء كان بسبب حذف تلك الصور عن طريق الخطأ أو فقدها بسبب تحديث نظام التشغيل في الهاتف أو بأي سبب آخر، فقد توصل المبرمجون إلى بعض الطرق التي ستساعد في استعادتها.

طريقة استعادة الصور المحذوفة من ايفون :

1 -استرداد الصور من مجلد Deleted Recently:

یضم تطبیق الصور في آیفون ألبوم ا للصور المحذوفة یسمى (المحذوفة حدیثاً) Deleted Recently ، یحتوي على جمیع الصور ومقاطع الفیدیو التي حذفتھا من ھاتفك خلال 30 یوماً الماضیة، ویتیح لك استردادھا بسرعة، وھو یشبه سلة المحذوفات في الحواسیب.

انتقل إلى تطبیق الصور في آیفون:

اضغط على علامة تبویب (ألبومات) Albums.

ضمن قسم (ألبومات أخرى) Albums Other ،اضغط على ألبوم (المحذوفة حدیثًا) Deleted Recently.

اضغط على خیار (تحدید) Select الموجود في الزاویة العلویة الیمنى، ثم حدد كل صورة أو مقطع الفیدیو الذي ترید استعادته اضغط على خیار (استرداد) Recover ،ثم أكد رغبتك في الاسترداد.

2 -استرداد الصور من النسخة الاحتیاطیة في آي كلاود:

إذا كانت صورك قد اختفت بالفعل من ألبوم (المحذوفة حدیثاً) في تطبیق الصور، فقد تتمكن من استعادة صورك من خلال استعادة النسخة الاحتیاطیة السابقة من ھاتفك، ما یعیب ھذه الطریقة ھو أنه سیتم استبدال النسخة الحالیة من ھاتفك – التي تشمل: التطبیقات والبیانات والرسائل النصیة وغیرھا –بنسخة احتیاطیة قدیمة.

إذا كنت تستخدم iCloud لإجراء نسخ احتیاطي لھاتفك، فیمكنك اتباع الخطوات التالیة لاسترداد الصور المحذوفة:ً قبل البدء یجب علیك حفظ نسخة احتیاطیة حدیثة من البیانات التي في ھاتفك، تحسبا لحدوث أي خطأ، أو إذا لم تجد الصور التي تبحث عنھا في ھذه النسخة القدیمة، فیمكنك العودة إلى النسخة الحالیة بسھولة.

انتظر حتى تكتمل عملیة النسخ الاحتیاطي وبعدھا یمكنك اتباع الخطوات التالیة لإعادة ضبط المصنع لھاتف آیفون:

انتقل إلى الإعدادات في ھاتف آیفون.

اضغط على خیار (عام) General.

اضغط على خیار (إعادة تعیین) Reset.

اضغط على خیار (مسح كل المحتوى والإعدادات) Settings and Content All Erase.

بمجرد الانتھاء من ھذه الخطوات، یمكنك إعادة تشغیل ھاتف آیفون، وابدأ باستعادة النسخة الاحتیاطیة القدیمة من iCloud (التي تتضمن الصورالمحذوفة).

بعد اكتمال الاستعادة، انتقل إلى تطبیق الصور للتحقق من وجود الصور التي ترید استردادھا، وإذا لم تجدھا فیمكنك تكرار العملیة واستعادة نسخة احتیاطیة قدیمة أو العودة إلى أحدث نسخة احتیاطیة.

وإذا كانت النسخة الاحتیاطیة القدیمة تحتوي على الصور التي تبحث عنھا، ولكنك ترید العودة إلى النسخة الحدیثة، فیمكنك إرسال الصور بالبرید الإلكتروني إلى نفسك، أو حفظھا في إحدى خدمات التخزین السحابي الخارجیة، مثل: Drive Google ،أو Dropbox ،ثم إعادة تعیین الھاتف مرة أخرى، والبدء باستعادة النسخة الاحتیاطیة الحدیثة.