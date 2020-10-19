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لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي

النيابة العامة تحقق في 519 قضية وتوقف 103 متهماً

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:15

النيابة العامة تحقق في 519 قضية وتوقف 103 متهماً
النيابة العامة تحقق في 519 قضية وتوقف 103 متهماً

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً فى519 قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز 18 أكتوبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الاحد، في 3 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، في حين لم يسجل اي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وذكر الموجز، أن النيابة حققت في 67 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و449  قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأفادت النيابة العامة، أنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، الى جانب توقيف 103 متهماً على مختلف القضايا المذكورة .

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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