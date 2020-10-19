مراقبة الأغذية تتلف 177 كيلو جرام مواد غذائية وتوقف محمصاً عن العمل

غزة- الرأي

أكد فريق قسم مراقبة الأغذية الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة، على مواصلة جولاته الرقابية في محافظات قطاع غزة، وذلك في إطار العمل المتواصل صباحاً ومساًء، وبالتعاون مع مباحث التموين بهدف متابعة تطبيق الشروط الصحية والإجراءات الوقائية الخاصة في ظل جائحة كورونا.

وأفادت أن فرق التفتيش الصحي في مدينة غزة، أجرت أمس الأحد، زيارة تفتيشية لـ٣٤ منشأه غذائية.

وأوضحت أنها و خلال أحدى الجولات أوقفت عن العمل أحد محامص المكسرات، لعدم التزامه بتنفيذ اخطار بشروط صحية سابق.

كما تم تحويل ملفين لمنشأتين إلى النيابة العامة لمخالفات صحية لديهم ، في حين سحبت فرق التفتيش خلال جولة أخرى ٧ عينات غذائية مستوردة .

وذكرت أنها خلال جولاتها امس، أتلفت ١٧٧ كيلو جرام مواد غذائية مختلفة.