الاقتصاد: 157زيارة تفتيشية و43 محضر ضبط وإتلاف لبضائع ومواد غذائية

غزة- الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إن طواقم حماية المستهلك نظمت 157 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وذكرت الوزارة في تصريح لها اليوم الاثنين، إنه تم تحرير 15 محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة خلال الزيارات، كما أنه تم تحرير 28 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها نفذت 12 جولة ميدانية لمنشآت تجارية.

وأضافت أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم و الأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية .

كما أفادت أن دائرة المعادن والذهب نظمت 8 جولات على محال بيع الذهب في محافظة غز، في حين أجرت دائرة المكاييل و الموازين جولة على معاصر الزيتون في محافظة رفح.