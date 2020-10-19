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الاقتصاد: 157زيارة تفتيشية و43 محضر ضبط وإتلاف لبضائع ومواد غذائية

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:50

الاقتصاد: 157زيارة تفتيشية و43 محضر ضبط وإتلاف لبضائع ومواد غذائية
الاقتصاد: 157زيارة تفتيشية و43 محضر ضبط وإتلاف لبضائع ومواد غذائية

غزة- الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إن طواقم حماية المستهلك نظمت 157 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وذكرت الوزارة  في تصريح لها اليوم الاثنين، إنه تم تحرير 15 محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة خلال الزيارات، كما أنه تم تحرير  28 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها نفذت 12  جولة  ميدانية  لمنشآت تجارية.

وأضافت أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم و الأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية .

كما أفادت أن دائرة المعادن والذهب نظمت 8 جولات على محال بيع الذهب في محافظة غز، في حين أجرت دائرة المكاييل و الموازين جولة على معاصر الزيتون في محافظة رفح.

الاقتصاد: 157زيارة تفتيشية و43 محضر ضبط وإتلاف لبضائع ومواد غذائية 121672306_1787549561393161_2740121867108158241_o 121998044_1787549548059829_3504056311426068057_n 121829518_1787549544726496_4135732100346458991_o
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